Зміни для ВПО: хто і які виплати зможе отримати

Ключовою зміною з 1 листопада є те, що за оформленням допомоги на проживання для ВПО тепер має звертатися одна особа від всієї сімʼї (а не кожен член родини окремо).

Це нововведення стосується внутрішніх переселенців, які вперше звертаються по допомогу.

Внутрішньо переміщені особи з 1 листопада продовжать отримувати щомісяця допомогу на проживання в розмірі:

3 тис. грн – для осіб з інвалідністю та дітей;

2 тис. грн – для інших осіб.

Виплати автоматично продовжили до кінця січня 2024 року. Для ВПО, які вперше звертаються по допомогу, її призначать на шість місяців на сім’ю. Кошти виплачуватимуть щомісячно одному з членів родини.

Допомогу можу призначити ще на один шестимісячний термін, якщо в родині є: діти з інвалідністю; особи, які доглядають за людиною з інвалідністю; пенсіонери; троє і більше дітей віком до 18 років; якщо сукупний дохід на одного члена сім’ї не перевищує чотирьох прожиткових мінімумів.

Допомога виплачується 15 та 28 числа щомісяця.

Кошти отримують громадяни:

які перемістилися з територій, де ведуться (велися) бойові дії або тимчасово окупованих РФ (згідно з переліком Мінреінтеграції);

які мають зруйноване чи непридатне для проживання внаслідок війни житло.

Для деяких категорій внутрішніх переселенців виплати скасували. Йдеться, наприклад, про ВПО, які мають депозит у понад 100 тис. грн або перебувають за кордоном понад місяць без поважної причини.

Виплати для тих, хто прихистив ВПО

У період з 1 жовтня по 31 березня люди, котрі надали прихисток ВПО, отримують 30 грн за одного переселенця на день (близько 900 грн на місяць).

В інший період року сума компенсації становить 14,77 грн на день.

Міжнародна допомога постраждалим від війни

• Допомога від Естонії

Естонська рада у справах біженців виділяє грошову допомогу українцям, які проживають на одній із шести прифронтових областей. Йдеться про Запорізьку, Донецьку, Луганську, Харківську, Херсонську, Миколаївську області.

Розмір допомоги становить 3 600 грн на місяць для однієї особи. Її платитимуть протягом трьох місяців.

Повторно подати заяву на багатоцільову грошову допомогу можна через шість місяців після отримання попередньої виплати.

Крім того, Естонська рада у справах біженців надає фінансову допомогу на опалення домогосподарствам у сільській та приміській місцевості в зазначених шести областях. Кошти виділяють на придбання твердого палива (вугілля, дрова, брикети чи пелети) або для оплати газового опалення. Сума допомоги становить 17 500 грн на домогосподарство на весь опалювальний сезон.

• Допомога від ООН

З жовтня розмір грошової допомоги від Агентства ООН у справах біженців в Україні зріс з 2 200 до 3 600 грн на місяць для кожного члена родини.

Допомогу надають на три місяці (тобто загалом 10 800 грн).

Крім того, ООН надає кошти на підготовку до зимового періоду. Кожен член родини може розраховувати на 2 220 грн (6 660 грн за три місяці).

Детально про те, хто може отримати кошти від ООН та як подати заявку – дивіться в матеріалі.

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