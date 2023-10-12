В Україні лишається висока необхідність у донорській крові

- Вінниця: всі групи крові
- Київ, Київський міський центр крові: всі групи крові
- Одеса:
- Обл. станція переливання: всі групи крові
- Обл. дит. лікарня: всі групи крові
- Дніпро: всі групи крові
- Херсон: 1-, 2+/-, 3+/-, 4+/-
- Запоріжжя: 1-, 2-, 3-, 4-
- Миколаїв: 1+/-, 2-, 3-, 4+/-
- Кропивницький: всі групи крові
- Харків: всі групи крові
- Львів: 1-, 2-, 3-, 4+/-
- Івано-Франківськ: 1-, 2-, 3-, 4-
- Рівне: 1+/-, 2-, 3+/-, 4+
Потреби крові динамічні і змінюються щодня залежно від обставин.
Реєструйтеся на ДонорUA, знаходьте своє місто та зручно плануйте донації в особистому кабінеті: https://e.surl.li/register_DonorUA
Відповіді на питання з приводу донорства крові шукайте за посиланням: https://e.surl.li/cmrtmm