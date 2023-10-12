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В Україні лишається висока необхідність у донорській крові

  • Вівторок, жовт. 17 2023
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В Україні лишається висока необхідність у донорській крові

Станом на 16 жовтня по всій Україні стабільною лишається висока необхідність у донорській крові. Цього тижня особливо потрібні донори крові таких груп:

  • Вінниця: всі групи крові
  • Київ, Київський міський центр крові: всі групи крові
  • Одеса:

- Обл. станція переливання: всі групи крові

- Обл. дит. лікарня: всі групи крові

  • Дніпро: всі групи крові
  • Херсон: 1-, 2+/-, 3+/-, 4+/-
  • Запоріжжя: 1-, 2-, 3-, 4-
  • Миколаїв: 1+/-, 2-, 3-, 4+/-
  • Кропивницький: всі групи крові
  • Харків: всі групи крові
  • Львів: 1-, 2-, 3-, 4+/-
  • Івано-Франківськ: 1-, 2-, 3-, 4-
  • Рівне: 1+/-, 2-, 3+/-, 4+

Потреби крові динамічні і змінюються щодня залежно від обставин.

Реєструйтеся на ДонорUA, знаходьте своє місто та зручно плануйте донації в особистому кабінеті: https://e.surl.li/register_DonorUA

Відповіді на питання з приводу донорства крові шукайте за посиланням: https://e.surl.li/cmrtmm

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Опубліковано в Громада

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