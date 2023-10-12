В Україні лишається висока необхідність у донорській крові

Станом на 16 жовтня по всій Україні стабільною лишається висока необхідність у донорській крові. Цього тижня особливо потрібні донори крові таких груп:

Вінниця: всі групи крові

Київ, Київський міський центр крові: всі групи крові

Одеса:

- Обл. станція переливання: всі групи крові

- Обл. дит. лікарня: всі групи крові

Дніпро: всі групи крові

Херсон: 1-, 2+/-, 3+/-, 4+/-

Запоріжжя: 1-, 2-, 3-, 4-

Миколаїв: 1+/-, 2-, 3-, 4+/-

Кропивницький: всі групи крові

Харків: всі групи крові

Львів: 1-, 2-, 3-, 4+/-

Івано-Франківськ: 1-, 2-, 3-, 4-

Рівне: 1+/-, 2-, 3+/-, 4+

Потреби крові динамічні і змінюються щодня залежно від обставин.

Реєструйтеся на ДонорUA, знаходьте своє місто та зручно плануйте донації в особистому кабінеті: https://e.surl.li/register_DonorUA

Відповіді на питання з приводу донорства крові шукайте за посиланням: https://e.surl.li/cmrtmm