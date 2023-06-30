У додатку "Дія" почали тестувати сервіс перереєстрації авто

Міністерство цифрової трансформації почало тестувати послугу з перереєстрації авто онлайн у додатку "Дія". Як повідомляє пресслужба міністерства, долучитися до бета-тесту нового сервісу можна за посиланням.

Долучитися до бета-тесту можуть повнолітні українці, які мають: транспортний засіб, який хочуть продати/купити; РНОКПП; ID, закордонний паспорт або посвідку на проживання; зареєстроване місце реєстрації проживання; "Дія.Підпис".

Послуга буде доступна для легкових авто, мотоциклів чи мопедів. У застосунку продавцю потрібно сформувати заяву в "Дії" та поділитися QR-кодом або посиланням на договір. Покупцеві потрібно буде його підписати і вибрати: залишити старий номерний знак або змінити на новий зі спеціальною серією.

Також у "Дії" можна буде замовити доставку техпаспорта та нового номерного знака на відділення "Укрпошти", замість того, щоб повторно їхати до сервісного центру та стояти в чергах.

"Щорічно більше ніж мільйон українців купують чи продають авто. Зовсім скоро перереєструвати авто можна буде в кілька кліків у "Дії" без зайвих перевірок та посередників. Це значно прискорить процес і прибере корупційні ризики. Адже перевірка авто та користувачів здійснюватиметься автоматично, без участі адміністратора", – додали у Мінцифри.

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