В Україні нараховується 10, 5 млн пенсіонерів
- Четвер, жовт. 12 2023
- Автор bc-news
Інформація щодо розподілу чисельності пенсіонерів за способами виплати пенсій станом на 1 жовтня 2023 року. Яка середня пенсія та як отримують її люди поважного віку?
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Опубліковано в Громада
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