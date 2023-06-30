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а/м
№ 8
|Дендропарк «Олександрія» - вул.Івана Кожедуба
|Дендропарк «Олександрія»
|вул.Івана Кожедуба («Даніком»)
|06.50; 07.45; 08.35; 09.25; 10.15; 11.05; 11.55; 13.00; 14.00; 15.00; 16.00; 17.00; 18.00; 18.50
|06.05; 06.55; 07.45; 08.35; 09.25; 10.15; 11.05; 11.55; 13.00; 14.00; 15.00; 16.00; 17.00; 18.00
|Крім днів: субота, неділя
Маршрут №8 пролягатиме через вул. Водопійну
- Четвер, жовт. 12 2023
- Автор bc-news
рух здійснюватиметься вулицями: бульв. Олександрійський – вул. Фастівська – вул. Привокзальна – вул. Павла Скоропадського (вул. Першотравнева) - вул. Водопійна – бульв. Олександрійський – просп. Князя Володимира - вул. Голубина – вул. Шолом-Алейхема – вул. Людмили Павліченко – вул. Шевченка - просп. Князя Володимира – вул. Чорних Запорожців (вул. Леваневського) – бульв. Княгині Ольги – вул. Зенітного Полку (вул. Грибоєдова) – вул. Північна – вул. Івана Кожедуба («Даніком»)
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Опубліковано в Громада
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