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Маршрут №8 пролягатиме через вул. Водопійну

  • Четвер, жовт. 12 2023
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Маршрут №8 пролягатиме через вул. Водопійну

рух здійснюватиметься вулицями: бульв. Олександрійський – вул. Фастівська – вул. Привокзальна – вул. Павла Скоропадського (вул. Першотравнева) - вул. Водопійна – бульв. Олександрійський – просп. Князя Володимира - вул. Голубина – вул. Шолом-Алейхема – вул. Людмили Павліченко – вул. Шевченка - просп. Князя Володимира – вул. Чорних Запорожців (вул. Леваневського) – бульв. Княгині Ольги –  вул. Зенітного Полку (вул. Грибоєдова) – вул. Північна – вул. Івана Кожедуба («Даніком»)

а/м

№ 8

 Дендропарк «Олександрія» - вул.Івана Кожедуба Дендропарк «Олександрія» вул.Івана Кожедуба («Даніком»)
06.50; 07.45; 08.35; 09.25; 10.15; 11.05; 11.55; 13.00; 14.00; 15.00; 16.00; 17.00; 18.00; 18.50 06.05; 06.55; 07.45; 08.35; 09.25;  10.15; 11.05; 11.55; 13.00; 14.00;  15.00; 16.00; 17.00;  18.00
Крім днів: субота, неділя

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Опубліковано в Громада

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