Нова допомога для ВПО: хто з українців зможе отримати гроші

Внутрішньо переміщені особи отримують допомогу не лише від України, а й від міжнародних організацій та благодійних фондів. Переселенцям також можуть виплатити компенсацію за житло.

Спеціальні виплати доступні для переселенців, які переїхали на території Київської, Кіровоградської та Черкаської областей. Допомогу надає благодійний фонд "Право на захист" разом з ООН.

Участь у програмі можуть взяти особи, які:

хочуть переїхати ближче до місця роботи, закладу навчання дітей;

знаходяться під загрозою втрати житла у якому зараз проживають;

проживають у місцях компактного проживання, які можуть бути розформовані.

Грошова допомога дорівнює сумі орендної плати за пів року проживання. У благодійному фонді розповіли, що виплати мають підтримати переселенців та краще адаптувати їх до нового місця перебування.

Для отримання допомоги потрібно подати документи в органи соціального захисту. Для оформлення потрібно:

написати заяву;

додати посвідчення особи та довідку ВПО.

ВПО також мають право на грошову допомогу від держави:

2 000 гривень — дорослі особи;

3 000 гривень — особи з інвалідністю, діти до 18 років.

Нагадаємо, в Україні у вересні 2023 року змінився порядок призначення та продовження виплат на проживання для внутрішньо переміщених осіб (ВПО). Тепер деякі категорії переселенців можуть втратити право на виплати.

Також ми писали, що в Україні держава гарантує право на отримання житлової субсидії для внутрішньо переміщених осіб (ВПО). Для такої категорії громадян є певні особливості в оформленні.

Додамо, в Україні тривають перевірки фактичного місця проживання внутрішньо переміщених осіб (ВПО), яким держава надає матеріальну фінансову допомогу. Експерти дали поради, як переселенцям не втратити виплати.