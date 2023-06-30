Нова допомога для ВПО: хто з українців зможе отримати гроші

Спеціальні виплати доступні для переселенців, які переїхали на території Київської, Кіровоградської та Черкаської областей. Допомогу надає благодійний фонд "Право на захист" разом з ООН.
Участь у програмі можуть взяти особи, які:
- хочуть переїхати ближче до місця роботи, закладу навчання дітей;
- знаходяться під загрозою втрати житла у якому зараз проживають;
- проживають у місцях компактного проживання, які можуть бути розформовані.
Грошова допомога дорівнює сумі орендної плати за пів року проживання. У благодійному фонді розповіли, що виплати мають підтримати переселенців та краще адаптувати їх до нового місця перебування.
Для отримання допомоги потрібно подати документи в органи соціального захисту. Для оформлення потрібно:
- написати заяву;
- додати посвідчення особи та довідку ВПО.
ВПО також мають право на грошову допомогу від держави:
- 2 000 гривень — дорослі особи;
- 3 000 гривень — особи з інвалідністю, діти до 18 років.
Нагадаємо, в Україні у вересні 2023 року змінився порядок призначення та продовження виплат на проживання для внутрішньо переміщених осіб (ВПО). Тепер деякі категорії переселенців можуть втратити право на виплати.
Також ми писали, що в Україні держава гарантує право на отримання житлової субсидії для внутрішньо переміщених осіб (ВПО). Для такої категорії громадян є певні особливості в оформленні.
Додамо, в Україні тривають перевірки фактичного місця проживання внутрішньо переміщених осіб (ВПО), яким держава надає матеріальну фінансову допомогу. Експерти дали поради, як переселенцям не втратити виплати.