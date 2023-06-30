Як збільшити час роботи Bluetooth-колонки від акумулятора

Bluetooth-колонки дуже зручні для використання поза домом або офісом завдяки бездротовому підключенню. Однак у таких пристроїв є одне обмеження — час роботи від вбудованого акумулятора. У статті ми дамо кілька порад, як можна продовжити цей час і менше турбуватися про зарядку. Bluetooth-колонки дуже зручні для використання поза домом або офісом завдяки бездротовому підключенню. Однак у таких пристроїв є одне обмеження — час роботи від вбудованого акумулятора. У статті ми дамо кілька порад, як можна продовжити цей час і менше турбуватися про зарядку.

Вимикайте колонку, коли вона не використовується

Це може здатися очевидним, але багато людей забувають або не хочуть повністю вимикати колонку під час «простою». Коли гаджет увімкнений, то постійно споживає енергію, навіть якщо не відтворює звук. Це пов'язано з тим, що бездротова колонка підтримує безперервний зв'язок із під'єднаним пристроєм через Bluetooth та очікує команди від нього.

Крім того, якщо у вашої акустики є підсвічування або інші додаткові функції, то вони також витрачають енергію. Тому якщо ви не слухаєте музику з колонки або робите перерву в прослуховуванні, то краще відключити її.

Вибирайте колонку з великою місткістю акумулятора

Найпростіший спосіб отримати максимальний час автономної роботи — купити пристрій, здатний пропрацювати довго. Насамперед звертайте увагу на місткість акумулятора. Чим вона більше, тим довше акустика зможе пропрацювати. Однак це не єдиний критерій. Наведемо кілька прикладів колонок з різною місткістю акумулятора та їхній час роботи: JBL Charge 5: Li-ion акумулятор 7500 мАг, 20 Втг, робота — до 20 годин, зарядка — 4 години; Sony SRS-XB43: Li-ion акумулятор 6000 мАг, 22.8 Втг, робота — до 24 годин, зарядка — 5 годин; Anker Soundcore Flare 2: Li-ion акумулятор 5200 мАг, 19.24 Втг, робота — до 12 годин, зарядка — 3,5 години; Xiaomi Mi Portable Bluetooth Speaker: Li-Po акумулятор 2600 мАг, 9,62 Втг, робота — до 13 годин, зарядка — 4 години. Як бачите, розмір батареї не завжди пропорційний автономності. Вона також залежить від потужності звуку, режиму підсвічування, під'єднаних пристроїв і температури навколо. Тому важливо враховувати всі фактори та постаратися знайти баланс між ними.

Регулюйте гучність звуку

Це один з найважливіших параметрів для любителів музики, який найбільше розряджає Bluetooth-колонку. Що голосніше ви слухаєте музику, то більше енергії витрачає акустика на посилення сигналу і вібрацію динаміків. Вмикайте треки на комфортному рівні. Це не тільки заощадить заряд акумулятора, але й захистить ваші вуха від пошкоджень. Згідно з дослідженнями Всесвітньої організації охорони здоров'я, відтворення аудіо не має перевищувати гучність 85 дБ. Для порівняння: люди розмовляють на рівні 60 дБ, а шум сучасного реактивного літака під час зльоту дорівнює 130–140 дБ. Ви можете виміряти рівень за допомогою додатків для смартфонів. Дотримуючись цих простих порад, можна значно збільшити час автономної роботи Bluetooth-колонки. Економте заряд і насолоджуйтеся улюбленою музикою де завгодно!