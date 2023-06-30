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Центр видачі гуманітарної допомоги перенесли з ліцею-гімназії № 20

  • Вівторок, вер. 26 2023
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Центр видачі гуманітарної допомоги перенесли з ліцею-гімназії № 20

26 вересня на засіданні виконкому ухвалили рішення перенести пункт видачі гуманітарної допомоги на прохання батьків учнів ліцею-гімназії №20.

Батьки школярів ініціювали електронну петицію про перенесення із спортивного залу установи гуманітарного пункту. Петиція набрала необхідну кількість голосів, тому місцевою владою проведено заходи з вирішення цього питання.

Для облаштування пункту розміщення гуманітарної допомоги внутрішньо переміщеним особам визначити нежитлове приміщення першого поверху комунальної форми власності, що розташоване за адресою: вул.Я. Мудрого, 28.   

Управлінню соціального захисту населення Білоцерківської міської ради, за підтримки інших структурних підрозділів, доручено забезпечити облаштування пункту розміщення гуманітарної допомоги внутрішньо переміщеним особам.

Про початок роботи даного пункту буде повідомлено додатково.

Як відомо, для забезпечення необхідними речами та продуктами харчування переселенців у Білій Церкві ще з березня 2022 року було відкрито два пункти видачі гуманітарної допомоги. За час їх функціонування внутрішньо переміщені особи скористалися їх послугами  близько 30 тис. разів.

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Опубліковано в Громада

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