У Дії можна буде сплатити штраф за адміністративні правопорушення

Незабаром у застосунку Дія можна буде сплатити штраф за адміністративні правопорушення в кілька кліків. Щоб першими протестувати нову послугу й сплатити штраф без походу в суд та квитанцій у касі, долучайтеся до бета-тесту сервісу за посиланням . Про це повідомили в Міністерстві цифрової трансформації України.

Дуже часто люди можуть вчинити адмінпорушення через незнання законів і правил або через необачність. Наприклад, при проходженні митного контролю людина не знала, що потрібно декларувати кошти. Або ж порушила правила торгівлі, громадський порядок тощо.

Такі справи передаються на розгляд до суду, і за них передбачена адміністративна відповідальність, зокрема, штраф. Незабаром сплатити його можна буде в застосунку Дія.

А поки що збираємо тестувальників, які перевірять, наскільки коректно й зручно працює сервіс. Взяти участь у бета-тесті можуть українці, які:

досягли 16 років;

мають верифікований РНОКПП у Дії;

мають судову справу зі штрафом за адміністративне правопорушення;

Раніше для того щоб сплатити штраф за судовою справою, необхідно було приходити до суду в установлений час роботи. Отримати паперову судову постанову та реквізити для сплати штрафу і судового збору. А потім сплатити штраф у банку.

Послуга реалізовується Мінцифрою разом з Державною судовою адміністрацією України, ДП «Центр судових сервісів» та ДП «Інформаційні судові системи».