Білоцерківський ЦНАП буде надавати 19 послуг для військовослужбовців

На 44 сесії депутати визначили перелік адміністративних послуг, які надаватимуться через Центр надання адміністративних послуг при Білоцерківській міській раді.

Невдовзі через ЦНАП надаватимуться послуги ветеранського характеру. Це 8 послуг, суб’єктом надання яких є Міністерство у справах ветеранів України та 11 послуг, суб’єктом надання яких є управління соціального захисту населення міської ради.

Незабаром учасники бойових дій, їх родини, люди з інвалідністю, а також родичі загиблих захисників та захисниць України безпосередньо зможуть отримати такі послуги як:

· офіційно встановити свій статус;

· отримати чи замінити посвідчення;

· отримати грошову допомогу чи компенсацію;

· одержати витяг з Єдиного державного реєстру ветеранів війни;

· продовжити дію документів тощо .

Тобто, якщо раніше учаснику бойових дій необхідно було звертатися у Міністерство у справах ветеранів України з метою отримання тієї чи іншої послуги, то невдовзі вони зможуть звернутися у міський ЦНАП. Про початок прийому документів через ЦНАП буде анонсовано додатково.

Варто зауважити, що ЦНАП надаватиме 340 послуг населенню громади.

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