Військові зможуть навчатися в системі професійно-технічної освіти безкоштовно

Кабінет Міністрів України затвердив Порядок реалізації експериментального проекту з організації навчання учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни в закладах професійної (професійно-технічної) освіти Державної служби зайнятості. Відповідне рішення було прийняте на засіданні Уряду 15 вересня 2023 року.

«В умовах повномасштабної війни одним із найважливіших завдань держави є захист учасників бойових дій та осіб з інвалідністю, яку було отримано внаслідок війни. Крім надання соціальних гарантій, цим категоріям українців, ми маємо максимально сприяти їхній адаптації та переходу від військової кар'єри до цивільного життя. Тому прийняте Урядом рішення спрямоване на підвищення конкурентоспроможності на ринку праці, а також сприятиме подальшому працевлаштуванню саме ветеранів та осіб з інвалідністю, яку вони отримали під час війни», - пояснила заступник Міністра економіки України Тетяна Бережна.

Згідно із затвердженим порядком, вищеназвані категорії громадян зможуть проходити, як первинну професійну підготовку, так і перепідготовку, або підвищити професійну кваліфікацію. Вони зможуть самостійно обирати професії або програми підвищення кваліфікації з переліку, який буде сформовано Державним центром зайнятості (ДЦЗ) і розміщено на його сайті. Там же буде представлено і інформацію про старт та тривалість тієї чи іншої програми.

Здобувачі освіти також можуть самостійно обрати місця професійного навчання із переліку закладів освіти, який також буде розміщено на сайті ДЦЗ.

Порядком передбачено здобувачам освіти, які навчатимуться не за місцем проживання, а також особам, які супроводжуватимуть особу з інвалідністю внаслідок війни І групи, компенсацію витрат на проїзд до місця навчання та у зворотному напрямку та надання місця проживання у період навчання.

Фінансування професійного навчання та пов’язаних із ним витрат під час реалізації експериментального проекту буде здійснюватися за рахунок коштів Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття.

Координаторами експериментального проекту є Мінекономіки та Державний центр зайнятості.

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