Пенсійне посвідчення – документ, що підтверджує призначення пенсії

При особистому зверненні пред’являється паспорт та заповнюється відповідна заява, до якої додається фото.
На вебпорталі електронних послуг Фонду заява на виготовлення пенсійного посвідчення міститься у розділі “Щодо пенсійного забезпечення”.
Якщо подавати заяву з мобільного застосунку “Пенсійний фонд”, потрібно обрати вкладку “До ПФУ”: розділ “Комунікації до ПФУ” – “Заява на виготовлення пенсійного посвідчення”.
Для подання заяви на виготовлення посвідчення через електронні сервіси Фонду необхідно підготувати скановані копії документів: паспорта, довідки про присвоєння ідентифікаційного номера, підпису (має бути виконаний чорнилами чорного кольору) та фотографії.
Пенсійне посвідчення (після виготовлення) буде видано людині в обраному сервісному центрі Фонду (зазначається в заяві).
Електронне відображення пенсійного посвідчення в мобільному застосунку Дія, яке генерується після виготовлення пенсійного посвідченням, має таку ж юридичну силу як і традиційне пенсійне посвідчення.
Довідково:
Порядок оформлення, виготовлення та видачі документів, що підтверджують призначення особі пенсії, затверджено постановою правління Пенсійного фонду України від 03.11.2017 №26-1 (із змінами).