Де замовити корпоративний мерч?

Корпоративний мерч — один з простих, але дієвих інструментів підвищення впізнаваності бренду. А ще, це — чудовий подарунок для співробітників. Чашки, футболки, блокноти — корпоративні подарунки в фірмовому стилі сподобаються кожному. Проте дуже важливо знайти надійну компанію, яка спеціалізується на виготовленні мерчу: виконує друк на толстовках , чашках, канцелярії. Як це зробити — далі в нашій статті.

Обираємо компанію для замовлення мерчу

Досвід та репутація — це важливо. Перш ніж вибирати компанію, перевірте її репутацію на ринку. Якщо фірма працює протягом тривалого часу і має позитивні відгуки, це може свідчити про її надійність. Попросіть зразки продукції. Якість матеріалів, друк та загальне виконання виробів буде ознакою якості роботи компанії.

Ідеальний постачальник повинен пропонувати широкий асортимент товарів: від футболок до аксесуарів, канцелярії. Це дасть можливість вибирати товар під конкретні потреби. Гнучкість та адаптація під клієнта надзвичайно важливі, тож переконайтеся, що ви зможете обрати необхідні кольори, надрукувати логотип вашої компанії, додати необхідний текст.

Також важливі:

Особливості ціноутворення. Якість завжди має бути на першому місці, але ціна також важлива. Звертайте увагу на вартість та можливість отримання знижок при замовленні великої кількості товару.

Сервіс після продажу. Важливо, щоб компанія надавала гарантії на свою продукцію, можливості обміну/повернення у разі, якщо щось вам не підійде. Узгодьте можливість обміну та повернення ще до замовлення продукції.

Терміни виконання. Якщо вам потрібно замовлення до конкретної дати, переконайтеся, що компанія може його виконати в зазначені терміни. Важливо, щоб компанія дотримувалась цих термінів та не зривала їх.

Якщо вам потрібно розробити дизайн корпоративного мерчу, переконайтеся, що такі послуги також надаються. І врахуйте, що вони можуть коштувати додаткових грошей. Більшість компаній працюють за наданим дизайном.

Що ще важливо?

Також врахуйте, чи пропонує компанія різні види друку — шовкодрук, сублімаційний друк та інші. Адже під різні типи продукції краще працюють різні технології. Наприклад, в PNG Studio ви можете обирати серед різних технологій, точно адаптуючи замовлення під свої потреби та бюджет. Компанія працює як з оптовими, так і з роздрібними клієнтами.

У підсумку, зауважимо: вибір якісного корпоративного мерчу — це дуже важливо. Не економте занадто сильно, обирайте якісні види друку та довіряйте компаніям-виробникам з хорошою репутацією. Бажаємо вдалого вибору!