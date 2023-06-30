У Білій Церкві створюється Рада з питань внутрішньо переміщених осіб

На виконання постанови Кабінету Міністрів України від 04 серпня 2023 року № 812 «Про затвердження Типового положення про Раду з питань внутрішньо переміщених осіб», при Білоцерківській районній державній (військовій) адміністрації створюється Рада з питань внутрішньо переміщених осіб (далі- Рада).

Згідно пункту 7 постанови склад Ради утворюється у кількості 18 осіб, з яких чисельність представників органу, при якому утворено Раду, становить 6 осіб, внутрішньо переміщених осіб - 9 осіб та представників громадських об’єднань, які провадять діяльність у сфері забезпечення та захисту прав внутрішньо переміщених осіб - 3 особи.

У зв’язку з чим оголошується відбір кандидатур серед внутрішньо переміщених осіб та представників громадських об’єднань, які провадять діяльність у сфері забезпечення та захисту прав внутрішньо переміщених осіб до персонального складу Ради.

Для участі у відборі необхідно подати документи в електронній та/або паперовій формі, а саме:

-заяву у довільній формі;

-документ, що посвідчує особу та підтверджує громадянство України, або відображення в електронній формі інформації, що міститься у документах, що посвідчують особу та підтверджують громадянство України, сформованих засобами Єдиного державного веб-порталу електронних послуг, зокрема з використанням мобільного додатка Порталу Дія або єДокумент;

-документ про освіту (за наявності);

-мотиваційний лист кандидата, в якому викладаються обґрунтування для обрання його до складу Ради;

-відомості про контактний номер телефону та адресу електронної пошти кандидата (за наявності);

-довідку про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи або електронна довідка, яка підтверджує факт внутрішнього переміщення і взяття на облік такої особи, на електронному носії, критерії якого підтримують використання мобільного додатка Порталу Дія (за наявності технічної можливості), або лист громадського об’єднання щодо включення до складу Ради представника громадського об’єднання.

Прийом документів здійснюється до 26 серпня 2023 року на електронну адресу: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. .

Також повідомляємо, що 28.08.2023, відбудеться перше засідання Ради на якому буде обрано голову, заступника та cекретаря Ради з числа членів Ради.