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Чи буде польський стаж роботи враховано при призначенні пенсії в Україні?

  • П'ятниця, серп. 18 2023
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Чи буде польський стаж роботи враховано при призначенні пенсії в Україні?

Відповідно до Угоди між Україною та Республікою Польща про соціальне забезпечення від 18.05.2012 стаж, набутий на території Польщі, враховується до страхового стажу для визначення права на отримання пенсії в Україні.

Тобто, якщо людина має страховий стаж в Україні та працювала в Польщі, то для визначення права на призначення пенсії такі стажі підсумовуються.

Наприклад, якщо людина 25 років працювала в Україні і 5 років – у Польщі, вона має право на призначення пенсії за віком в Україні, оскільки у 2023 році для виходу на пенсію в 60 років їй необхідно мати не менше 30 років страхового стажу.

Водночас, згідно з положеннями Угоди, кожна з країн розраховує розмір пенсії, відповідно до норм свого національного законодавства, за стаж, набутий на її території. 

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Опубліковано в Громада

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