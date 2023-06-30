Потерпілим внаслідок нещасного випадку на виробництві будуть виплачувати щомісячну компенсацію на догляд

Набрала чинності постанова Кабінету Міністрів України від 14.07.2023 № 775 “Деякі питання реалізації прав потерпілих внаслідок нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання на отримання соціальних послуг“. Що передбачає новий документ і про які зміни йдеться?

Соціальні послуги за двома напрямками

Для врахування індивідуальних потреб людей, які постраждали внаслідок нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, держава передбачила їм відшкодування витрат на соціальні послуги за двома основними напрямками:

догляд вдома;

натуральна допомога.

Догляд вдома

Як і раніше, постраждалий на виробництві самостійно обирає спосіб отримання соціальної послуги догляду вдома: або шляхом укладання договору з особою (юридичною / фізичною), яка надає такі послуги, або шляхом виплати щомісячної грошової компенсації за надання соціальної послуги догляду вдома членом сім’ї (іншою особою).

При цьому розширено перелік видів соціальних послуг, за які надається компенсація у разі здійснення догляду вдома членом сім’ї (іншою особою). Відтепер, у разі визначення потреби, потерпілому, окрім компенсації за надання постійного стороннього догляду, надається щомісячна компенсація за здійснення спеціального медичного догляду та побутового обслуговування.

Розміри щомісячної грошової компенсації:

- мінімальна заробітна плата, якщо визначено потребу в спеціальному медичному догляді (6700 грн);

- половина розміру мінімальної заробітної плати, якщо визначено потребу постійному сторонньому догляді (3350 грн);

- чверть розміру мінімальної заробітної плати, якщо визначено потребу в побутовому обслуговуванні (1675 грн).

Потреба в конкретному виді догляду визначається:

висновком лікарсько-консультативної комісії (ЛКК),

та/або медичним висновком про здатність до самообслуговування та потребу в сторонній допомозі,

та/або випискою з акта огляду медико-соціальної експертної комісії (МСЕК) (довідкою до такого акта огляду),

та/або індивідуальною програмою реабілітації особи з інвалідністю (ІПР) (у разі її складення).

Важливо!

Якщо потерпілому визначено потребу у спеціальному медичному догляді, постійному сторонньому догляді та побутовому обслуговуванні, щомісячна компенсація по кожному з них може надаватися одночасно.

Натуральна допомога

Потерпілим внаслідок нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання може щомісячно компенсуватися вартість санітарно-гігієнічних засобів, продуктів харчування, одягу, взуття та інших предметів першої необхідності.

Компенсація надається як частина розміру мінімальної заробітної плати, в залежності від виду натуральної допомоги, на підставі переліку заходів, що визначається соціальним менеджером після проведеного обстеження.

При цьому компенсація може надаватися на всі визначені засоби одночасно.

Хто визначає потребу у наданні соціальних послуг

Оцінювання потреб потерпілих, інформацію про яких передано органами Пенсійного фонду України уповноваженим органами місцевої влади, проводиться соціальним менеджером/фахівцем із соціальної роботи/соціальним працівником, який складає акт оцінки потреб сім’ї/особи (за затвердженою формою), враховуючи відомості, зазначені у висновку ЛКК та/або медичному висновку про здатність до самообслуговування та потреби в сторонній допомозі, та/або виписці з акта огляду МСЕК (довідки до такого акта огляду), та/або в ІПР (у разі її складення) та заповнює перелік заходів для розрахунку розміру щомісячної грошової компенсації вартості заходів, необхідних для надання соціальної послуги натуральної допомоги потерпілому.

Важливо!

Соціальна послуга догляду вдома та соціальна послуга натуральної допомоги можуть надаватись одночасно.