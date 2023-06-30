Як перевірити,чи зараховано добровільні пенсійні внески?

З кожним днем все більше українців долучаються до сплати добровільних пенсійних внесків. Зрозуміло, що людей, які їх сплатили, цікавить питання: де і як саме можна перевірити дані про зарахування платежу?

У разі коли добровільні внески сплачено за себе, то побачити це можна якщо:

Зайти в свій особистий кабінет на вебпорталі електронних послуг Пенсійного фонду України ( https://portal.pfu.gov.ua/).

У розділі “Комунікації з ПФУ” (на панелі зліва) обрати опцію “Запит на отримання електронних документів”.

У вікні, що відкриється, в полі “Тип звернення” з випадаючого списку обрати опцію “Довідка ОК-5”.

Дати згоду на передачу та обробку своїх персональних даних та відправити запит до ПФУ.

Щоб ознайомитися з результатами розгляду запиту в боковому меню слід обрати категорію “Мої звернення” та розгорнути поле з повідомленням про сформовану довідку ОК-5.

Завантажити сформований документ.

На останній сторінці довідки ОК-5 в розділі “Звітний рік: 2023 рік” відображено заробітну плату для пенсії, розрахованої з добровільно сплаченого внеску, та кількість днів набутого страхового стажу.

Детальніше про алгоритм: https://tinyurl.com/2fjc23mu

Довідково

Ознайомитись з інформацією, як укласти Договір про добровільну сплату страхових внесків на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування, можна за посиланням: https://tinyurl.com/mtmfpz8h