Як перевірити,чи зараховано добровільні пенсійні внески?

У разі коли добровільні внески сплачено за себе, то побачити це можна якщо:
Зайти в свій особистий кабінет на вебпорталі електронних послуг Пенсійного фонду України ( https://portal.pfu.gov.ua/).
У розділі “Комунікації з ПФУ” (на панелі зліва) обрати опцію “Запит на отримання електронних документів”.
У вікні, що відкриється, в полі “Тип звернення” з випадаючого списку обрати опцію “Довідка ОК-5”.
Дати згоду на передачу та обробку своїх персональних даних та відправити запит до ПФУ.
Щоб ознайомитися з результатами розгляду запиту в боковому меню слід обрати категорію “Мої звернення” та розгорнути поле з повідомленням про сформовану довідку ОК-5.
Завантажити сформований документ.
На останній сторінці довідки ОК-5 в розділі “Звітний рік: 2023 рік” відображено заробітну плату для пенсії, розрахованої з добровільно сплаченого внеску, та кількість днів набутого страхового стажу.
Детальніше про алгоритм: https://tinyurl.com/2fjc23mu
Довідково
Ознайомитись з інформацією, як укласти Договір про добровільну сплату страхових внесків на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування, можна за посиланням: https://tinyurl.com/mtmfpz8h