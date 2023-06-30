Білоцерківський підприємців запрошують на тренінг “Підприємництво майбутнього - PROсоціальна Україна"

Громадська організація “Маріупольська Спілка Молоді” запрошує представників/ць середнього, малого, мікробізнесу, підприємців, а також всіх, хто зацікавлений в розвитку соціально відповідального бізнесу і підвищенні рівня працевлаштування та безбар’єрності в громадах м. Києва, Київської, Чернігівської та Полтавської областей на тренінгову програму “Підприємництво майбутнього - PROсоціальна Україна".

Малий та мікробізнес – це двигуни української економіки, які здатні найбільш оперативно відповідати на потреби населення

Одним з головних запитів населення сьогодні є працевлаштування та професійний розвиток, зокрема серед людей з вразливих груп: людей з інвалідністю, внутрішньо переміщених осіб, ветеранів/ок і учасників та учасниць бойових дій.

Відповідь на цей виклик – це впровадження і розвиток ефективного соціально відповідального бізнесу в громадах.

Саме тому громадська організація “Маріупольська Спілка Молоді” за підтримки Міжнародної організації з міграції запускає тренінгову програму в 6 громадах, яка допоможе українському бізнесу отримати відповіді, як:

визначити соціальну місію та впровадити кращі практики соціально відповідального бізнесу;

впровадити принцип безбар'єрності, працевлаштувати та включити в бізнес-процеси людей з інвалідністю, ВПО, ветеранів/ок, учасників і учасниць бойових дій;

побудувати і вдосконалити бізнес-процеси з урахуванням принципів соціальної відповідальності;

залучити додаткові фінансові ресурси для розвитку бізнесу.

Формат заходів: офлайн та онлайн на платформі Zoom

Тренінгова програма проводитиметься для учасників з таких громад як:

м. Кременчук 22 серпня - https://forms.gle/LLHiEwTGPZ11tozR6

м. Біла Церква 25 серпня - https://forms.gle/y4K4to5zZBXS49bX8

м. Чернігів 5 вересня - https://forms.gle/WfeMHtHJpa81y8Mh9

м. Київ 7 вересня - https://forms.gle/LbjL3RoUieLK2cgp9

м. Полтава 12 вересня - https://forms.gle/n9HF3eR8TmQdibx39

м. Ніжин 14 вересня - https://forms.gle/btHJpWfniAQvm2DJA

Реєструйся на безкоштовний тренінг та відкривай нові перспективи для свого бізнесу!

Програма «Відбудова та розвиток 2023: працевлаштування та бізнес» реалізується ГО «Маріупольська Спілка Молоді» в межах проєкту Міжнародної організації з міграціїIOM Ukraine за фінансової підтримки Уряду Японії.