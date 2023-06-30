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Білоцерківський підприємців запрошують на тренінг “Підприємництво майбутнього - PROсоціальна Україна"

  • Середа, серп. 09 2023
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Білоцерківський підприємців запрошують на тренінг “Підприємництво майбутнього - PROсоціальна Україна&quot;

Громадська організація “Маріупольська Спілка Молоді” запрошує представників/ць середнього, малого, мікробізнесу, підприємців, а також всіх, хто зацікавлений в розвитку соціально відповідального бізнесу і підвищенні рівня працевлаштування та безбар’єрності в громадах м. Києва, Київської, Чернігівської та Полтавської областей на тренінгову програму “Підприємництво майбутнього - PROсоціальна Україна".

Малий та мікробізнес – це двигуни української економіки, які здатні найбільш оперативно відповідати на потреби населення

Одним з головних запитів населення сьогодні є працевлаштування та професійний розвиток, зокрема серед людей з вразливих груп: людей з інвалідністю, внутрішньо переміщених осіб, ветеранів/ок і учасників та учасниць бойових дій.

Відповідь на цей виклик – це впровадження і розвиток ефективного соціально відповідального бізнесу в громадах.

Саме тому громадська організація “Маріупольська Спілка Молоді” за підтримки Міжнародної організації з міграції запускає тренінгову програму в 6 громадах, яка допоможе українському бізнесу отримати відповіді, як:

  • визначити соціальну місію та впровадити кращі практики соціально відповідального бізнесу;
  • впровадити принцип безбар'єрності, працевлаштувати та включити в бізнес-процеси людей з інвалідністю, ВПО, ветеранів/ок, учасників і учасниць бойових дій;
  • побудувати і вдосконалити бізнес-процеси з урахуванням принципів соціальної відповідальності;
  • залучити додаткові фінансові ресурси для розвитку бізнесу.

Формат заходів: офлайн та онлайн на платформі Zoom

Тренінгова програма проводитиметься для учасників з таких громад як:

Реєструйся на безкоштовний тренінг та  відкривай нові перспективи для свого бізнесу!

Програма «Відбудова та розвиток 2023: працевлаштування та бізнес» реалізується ГО «Маріупольська Спілка Молоді»  в межах проєкту Міжнародної організації з міграціїIOM Ukraine за фінансової підтримки Уряду Японії.  

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Опубліковано в Громада

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