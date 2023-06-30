Безкоштовні консультації нотаріуса у білоцерківському ЦНАПі

1 серпня у територіальному підрозділі ЦНАПу на на просп. Незалежності, 34 відбувся черговий прийом громадян, які отримали безкоштовні консультації нотаріуса.

Цього разу на прийом прийшло 5 громадян. Питання з якими звернулися на консультацію жителі стосувалися спадщини, поділу майна тощо.

Нотаріус, який працював на прийомі надав усім клієнтам необхідні юридичні консультації.

Нагадаємо, що можливість отримати безкоштовні консультації нотаріуса наша громада отримала завдяки підписанню Меморандуму про співпрацю між Центральним міжрегіональним управлінням Міністерства юстиції (м.Київ), Відділенням Нотаріальної палати України в Київській області та Виконавчим комітетом Білоцерківської міської ради (детальніше: https://bc-rada.gov.ua/node/14296).

Відтак, нотаріуси раз на місяць безоплатно консультують громадян у приміщенні Центру надання адміністративних послуг, де їм виділено робоче місце.

Нагадаємо, що безкоштовна консультація нотаріуса надається у перший вівторок місяця з 09.00 до 13.00 за адресою: м. Біла Церква, проспект Незалежності (колишня вул. Леваневського), 34 (приміщення ЖЕКу № 7, перший поверх).

За матеріалами сайту