Для реставрації Торгових рядів виготовили історико-архітектурну довідку

Споруда є пам’яткою національного значення, яка зведена ще на початку ХІХ століття і є унікальною в своєму роді. В довідці зібрані документи, креслення, описи і фогографії БРУМу починаючи з 1801 року, коли було укладено контракт на будівництво. Дослідження здійснювалися ТОВ «Реставраційно-технологічний центр», за словами керівника організації Аліси Святини, були опрацьовані як місцеві архіви, так і архіви Польщі.

Ця довідка є першим і необхідним кроком для проведення будь-яких реставраційних робіт в майбутньому і допоможе на етапі проєктування враховувати первісний вигляд споруди.

Детальніше дивіться в сюжеті