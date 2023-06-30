У Білій Церкві проведуть конкурс на кращу концепцію благоустрою парку Слави

8 серпня на засіданні виконкому ухвалили рішення "Про проведення відкритого архітектурного конкурсу на кращу концептуальну пропозицію комплексного благоустрою території парка Слави у місті Біла Церква Київської області".

Організатором конкурсу буде управління містобудування та архітектури Білоцерківської міської ради. Конкурс є відкритим (онлайн), проводиться без обмеження кількості учасників в один тур.

Мета конкурсу полягає в тому, щоб знайти кращу архітектурну концепцію облаштування громадського простору меморіального комплексу з прив’язкою до

існуючих монументів та розміщення нових присвячених до подій сьогодення, а також передбачити проектне рішення щодо продовження Алеї пам’яті Героям війни.

Заявка на участь у конкурсі подається поштою на адресу управління містобудування та архітектури Білоцерківської міської ради: бул. Олександрійський, 75 приміщення 134, м. Біла Церква, Київська обл., 09117, з поміткою «заявка на конкурс кращої концептуальної пропозиції комплексного благоустрою території парка Слави у м. Біла Церква Київської області» або на електронну пошту Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. в сканованому вигляді. Контактний телефон – 0456351045

Тривалість проведення конкурсу – 4 місяці. Конкурс проводиться в один тур.

Основні терміни конкурсу:

15 вересня 2023р., 16.00 год. – останній термін реєстрації учасників Конкурсу.

15 листопада 2023р., 16.00 год. – останній термін подачі конкурсних проєктів.

Листопад-грудень 2023р.- засідання журі, визначення переможців конкурсу.

У конкурсі визначено 3(три) премії:

13.2.1. перша премія – 100 тис.грн

13.2.2. друга премія – 75 тис.грн

13.2.3. третя премія – 50 тис.грн.

13.2.4. одна заохочувальна премія – 20 тис.грн.

СКЛАД ЖУРІ