У Білій Церкві проведуть конкурс на кращу концепцію благоустрою парку Слави

Організатором конкурсу буде управління містобудування та архітектури Білоцерківської міської ради. Конкурс є відкритим (онлайн), проводиться без обмеження кількості учасників в один тур.
Мета конкурсу полягає в тому, щоб знайти кращу архітектурну концепцію облаштування громадського простору меморіального комплексу з прив’язкою до
існуючих монументів та розміщення нових присвячених до подій сьогодення, а також передбачити проектне рішення щодо продовження Алеї пам’яті Героям війни.
Заявка на участь у конкурсі подається поштою на адресу управління містобудування та архітектури Білоцерківської міської ради: бул. Олександрійський, 75 приміщення 134, м. Біла Церква, Київська обл., 09117, з поміткою «заявка на конкурс кращої концептуальної пропозиції комплексного благоустрою території парка Слави у м. Біла Церква Київської області» або на електронну пошту Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. в сканованому вигляді. Контактний телефон – 0456351045
Тривалість проведення конкурсу – 4 місяці. Конкурс проводиться в один тур.
Основні терміни конкурсу:
15 вересня 2023р., 16.00 год. – останній термін реєстрації учасників Конкурсу.
15 листопада 2023р., 16.00 год. – останній термін подачі конкурсних проєктів.
Листопад-грудень 2023р.- засідання журі, визначення переможців конкурсу.
У конкурсі визначено 3(три) премії:
13.2.1. перша премія – 100 тис.грн
13.2.2. друга премія – 75 тис.грн
13.2.3. третя премія – 50 тис.грн.
13.2.4. одна заохочувальна премія – 20 тис.грн.
СКЛАД ЖУРІ
- Вікторія Пархоменко - т.в.о.начальника управління містобудування та архітектури БМР
- Альона Колотницька - Начальник управління благоустрою та екології ДЖКГ БМР
- Ольга Криворучко Архітекторка, м.Львів (за згодою)
- Ольга Клейтман Архітекторка, м.Харків (за згодою)
- Олексій Іванченко Архітектор, член Національної Спілки Архітекторів України, ГАП ТОВ "УКРГРУППРОЕКТ" м.Київ (за згодою)
- Ярослав Бойко Архітектор, голова місцевої організації Національної спілки архітекторів України в Чернівецькій області (за згодою)
- Юліан Чаплінський - Архітектор, урбаніст, 2015—2019 р. головний архітектор міста Львова (за згодою)