Змінити місце проживання можна за 10 хвилин у застосунку Дія чи на порталі

Повертаємо одну з найбільш довгоочікуваних послуг у Дії — відтепер у застосунку та на порталі можна змінити місце проживання. Наразі сервіс доступний для жінок, дітей та чоловіків непризовного віку.

«Зміна місця проживання — одна з найзатребуваніших послуг у Дії. Ми вдосконалили сервіс, прибрали людський фактор й автоматизували процеси. Українці зможуть швидко та зручно змінити місце проживання у своєму смартфоні. Без черг, паперів та походів до ЦНАП», — зазначив Віцепрем’єр-міністр з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій — Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

Раніше, щоб змінити місце проживання, необхідно було збирати документи, ходити до ЦНАП або профільної установи за місцем реєстрації. Спершу — щоб записатися на певний час, потім — щоб змінити місце реєстрації, а після цього ще додатково — щоб отримати витяг про місце проживання. Весь процес займав декілька днів.

З послугою в Дії не потрібно робити ці кроки, що значно зекономить час. До того ж змінити місце проживання можна з будь-якої точки світу. Відтепер для українців, які реєструються у власному житлі або житлі одноосібного власника, місце проживання змінюватиметься автоматично. Це пришвидшить процес отримання послуги і зекономить ваш час.

Щоб змінити місце проживання в застосунку Дія, ви маєте бути старше 14 років або 18, якщо змінюєте місце проживання дитини. А також мати податковий номер та ID-картку або закордонний паспорт у Дії. Власники паспортів-книжечок можуть скористатися сервісом на порталі Дія.

Щоб отримати послугу в Дії:

авторизуйтеся в застосунку

виберіть Послуги — Зміна місця проживання

вкажіть, чиє місце проживання хочете змінити — своє чи дитини

перевірте інформацію про поточне місце проживання

виберіть адресу, за якою хочете задекларувати нове місце проживання

зазначте свої контактні дані

перевірте заяву та сплатіть адміністративний збір

Змінити місце проживання на порталі Дія можна за посиланням: https://diia.gov.ua/services/zmina-miscya-prozhivannya

Після цього заява надійде на опрацювання. Ви отримаєте сповіщення про результат у застосунку.

Щоб задекларувати місце проживання в житлі іншого співвласника, вам потрібна згода всіх співвласників майна.

Крім того, житло не має бути в іпотеці, а право власності на нього має бути внесено до Реєстру нерухомості з 2013 року.

Зараз команда Мінцифри спільно з Міноборони працює над відновленням послуги зміни місця проживання для чоловіків призовного віку.

Послугу розроблено Міністерством цифрової трансформації спільно з МВС України, Державною міграційною службою України та Міністерством юстиції України за підтримки Програми EGAP, що впроваджується Фондом Східна Європа за підтримки Швейцарії.