Чи призначається пенсія у зв’язку з втратою годувальника дитині військовослужбовця, який зник безвісті?

Діти належать до непрацездатних членів сім’ї, якщо не досягли віку 18 років (діти, які навчаються, та діти-сироти – 23 років) або старші цього віку, якщо вони стали особами з інвалідністю до досягнення 18 років.
У членів сім’ї годувальника, якому надано правовий статус особи, зниклої безвісти за особливих обставин, право на отримання пенсії у зв’язку з втратою годувальника виникає через один місяць з дня внесення інформації про безвісне зникнення особи до Єдиного реєстру досудових розслідувань або до Єдиного реєстру осіб, зниклих безвісти за особливих обставин.
Після виникнення права на отримання пенсії у зв’язку з втратою годувальника, за її призначенням можна звернутись із заявою до обраного сервісного центру Пенсійного фонду України або через вебпортал електронних послуг Пенсійного фонду України (portal.pfu.gov.ua).
До заяви додаються документи:
- паспорт дитини або законного представника;
- документ про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків (за наявності);
- свідоцтво про народження дитини;
- витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань або з Єдиного реєстру осіб, зниклих безвісти за особливих обставин.
Важливо!
Пенсія призначається незалежно від тривалості страхового стажу особи, зниклої безвісти за особливих обставин.
Оскільки розмір пенсії у зв’язку з втратою годувальника визначається, виходячи із тривалості страхового стажу годувальника, за наявності документів, які підтверджують його страховий стаж, – варто долучити їх до заяви.