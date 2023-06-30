З 1 серпня скасовують допомогу переселенцям, що перебувають за кордоном

З 1 серпня уряд припинить виплату соціальної допомоги тим переселенцям, що перебувають за кордоном понад 30 календарних днів поспіль без обгрунтованих причин.

Обгрунтованими причинами, які мають бути підтверджені документами, уряд вважає службове відрядження, стажування, оздоровлення дитини, лікування, догляд за хворою дитиною тощо.

Кошти не платитимуть також тим, хто повернувся до свого полишеного місця проживання.

Станом на червень статус внутрішнього переселенця отримали понад 4,8 млн українських громадян. Скільки з них обрали місцем проживання інші країни, в уряді не повідомляють.

Для решти внутрішньо переміщених осіб (ВПО), які отримують допомогу зараз, з 1 серпня виплати продовжать автоматично на пів року, до кінця січня 2024.