Затверджено програму фінансової підтримки ветеранських та громадських організацій на 2024-2026 рр

Використовувати фінансову підтримку з бюджету організації зможуть на:
- оплату комунальних послуг та послуг стаціонарного телефону
- оплату оренди приміщень, де вони здійснюють свою діяльність, пов'язану з соціалізацією, підтримкою, працевлаштуванням осіб з інвалідністю (у тому числі пов'язану з аварією на Чорнобильській АЕС) та наданням їм необхідних побутових послуг
Також у програмі прописаний чіткий порядок надання фінансової підтримки ветеранським організаціям. Зокрема, заяву про надання фінансової підтримки потрібно подати до управління соціального захисту населення БМР не пізніше 1 вересня року, що передує року отримання фінаносової допомоги.
Детальніше з програмою можна ознайомитися на сайті БМР.