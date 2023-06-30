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Затверджено програму фінансової підтримки ветеранських та громадських організацій на 2024-2026 рр

  • Четвер, лип. 27 2023
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Затверджено програму фінансової підтримки ветеранських та громадських організацій на 2024-2026 рр

У Білій Церкві депутати затвердили нову Програми фінансової підтримки ветеранських організацій та громадських організацій соціального спрямування на 2024-2026 роки. Рішення ухвалено на 42 сесії БМР.

Використовувати фінансову підтримку з бюджету організації зможуть на: 

- оплату комунальних послуг та послуг стаціонарного телефону

- оплату оренди приміщень, де вони здійснюють свою діяльність, пов'язану з соціалізацією, підтримкою, працевлаштуванням осіб з інвалідністю (у тому числі пов'язану з аварією на Чорнобильській АЕС) та наданням їм необхідних побутових послуг

Також у програмі прописаний чіткий порядок надання фінансової підтримки ветеранським організаціям. Зокрема, заяву про надання фінансової підтримки потрібно подати до управління соціального захисту населення БМР не пізніше 1 вересня року, що передує року отримання фінаносової допомоги.  

Детальніше з програмою можна ознайомитися на сайті БМР. 

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Опубліковано в Громада

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