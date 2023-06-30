Топові подарунки для чоловіков і жінок у 2023 році

Догодити людині в часи, коли в продажу є буквально все, дуже важко, особливо якщо стосунки не дуже близькі. Але є деякі категорії товарів, які не втрачають актуальності та подобаються чоловікам і жінкам з року в рік. Саме про такі речі будемо розмовляти далі.