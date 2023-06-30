Топові подарунки для чоловіков і жінок у 2023 році

Топ-12 категорій подарунків на різні випадки життя
Вибираючи подарунок, зверніть увагу на такі варіанти:
- Стильне вбрання. Чоловіки зрадіють оригінальному світшоту чи діловому костюму. Дівчата не відмовляться від гарної сукні чи розкішної блузи. Для двох можна вибрати парні футболки чи халати з іменною вишивкою.
- Корисні речі в автомобіль. Це може бути компактна зарядка для смартфона, що працює від прикурювача, автокомпресор, чохли з підігрівом, набір хімії для догляду кузова та багато іншого.
- Техніка для кухні. Готувати люблять як жінки, так і чоловіки, тому професійний електрогриль, набір дорогих ножів або бутербродниця для смачних сніданків будуть дуже доречними.
- Топові гаджети. Мало хто відмовиться від фітнес-браслету, смартгодинника, бездротових навушників, потужного power bank або, звичайно ж, новенького смартфона.
- Комп'ютерна техніка. Тут усе залежить від бюджету: можна подарувати аксесуари (наприклад, бездротову мишу або вебкамеру) або розщедритися на ігровий лептоп (наприклад, ноутбуки Dell Alienware) чи планшет.
- Транспорт. Ніхто не пропонує дарувати автомобіль (хоча чому б і ні, якщо є можливість), а гірський велосипед, екологічний електросамокат чи незвичайне моноколесо викличуть захват в активної людини.
- Доглядова косметика. Сучасні чоловіки нарівні з жінками доглядають себе, тому можна сміливо дарувати коханій людині елітні креми, набір для душу або парфумований лосьйон, незалежно від статі.
- Аксесуари для спорту. Якщо людина веде активний спосіб життя, варто заглянути до розділу інтернет-магазину зі спеціальними костюмами, спортивним інвентарем і корисними дрібницями на кшталт фітнес-пляшок або велорукавичок.
- Побутова техніка. Хочеться подарувати щось вагоме, що точно прослужить довгі роки? Тоді зверніть увагу на посудомийні машини, плазмові телевізори, мікрохвильові печі. Потрібно щось простіше? Відмінним вибором стануть роботи-пилососи або вертикальні моделі на акумуляторах.
- Домашнє начиння. Для квартири можна придбати ароматні набори, м'які крісла-мішки, кімнатні капці, кошики для фруктів — усе, чого не вистачає одержувачу презенту для ідеального затишку. Не забудьте про подарунки для прибудинкової території — наприклад, садовий інвентар, сонячні лампи чи підвісні шезлонги.
- Товари для туризму. Ваш обранець любить проводити вихідні на природі? Тоді йому знадобляться місткий термос, вологозахищений плащ-намет, трекінгове взуття або набір складаних меблів для пікніків.
- Персоналізована техніка. Представниці прекрасної статі можна подарувати модний фен або багатофункціональний стайлер. Чоловікам знадобляться універсальні тримери та електробритви.
Бажаємо вдалих покупок!