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Топові подарунки для чоловіков і жінок у 2023 році

  • Четвер, лип. 27 2023
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Топові подарунки для чоловіков і жінок у 2023 році

Догодити людині в часи, коли в продажу є буквально все, дуже важко, особливо якщо стосунки не дуже близькі. Але є деякі категорії товарів, які не втрачають актуальності та подобаються чоловікам і жінкам з року в рік. Саме про такі речі будемо розмовляти далі.

Топ-12 категорій подарунків на різні випадки життя

Вибираючи подарунок, зверніть увагу на такі варіанти:

  1. Стильне вбрання. Чоловіки зрадіють оригінальному світшоту чи діловому костюму. Дівчата не відмовляться від гарної сукні чи розкішної блузи. Для двох можна вибрати парні футболки чи халати з іменною вишивкою.
  2. Корисні речі в автомобіль. Це може бути компактна зарядка для смартфона, що працює від прикурювача, автокомпресор, чохли з підігрівом, набір хімії для догляду кузова та багато іншого.
  3. Техніка для кухні. Готувати люблять як жінки, так і чоловіки, тому професійний електрогриль, набір дорогих ножів або бутербродниця для смачних сніданків будуть дуже доречними.
  4. Топові гаджети. Мало хто відмовиться від фітнес-браслету, смартгодинника, бездротових навушників, потужного power bank або, звичайно ж, новенького смартфона.
  5. Комп'ютерна техніка. Тут усе залежить від бюджету: можна подарувати аксесуари (наприклад, бездротову мишу або вебкамеру) або розщедритися на ігровий лептоп (наприклад, ноутбуки Dell Alienware) чи планшет.
  6. Транспорт. Ніхто не пропонує дарувати автомобіль (хоча чому б і ні, якщо є можливість), а гірський велосипед, екологічний електросамокат чи незвичайне моноколесо викличуть захват в активної людини.
  7. Доглядова косметика. Сучасні чоловіки нарівні з жінками доглядають себе, тому можна сміливо дарувати коханій людині елітні креми, набір для душу або парфумований лосьйон, незалежно від статі.
  8. Аксесуари для спорту. Якщо людина веде активний спосіб життя, варто заглянути до розділу інтернет-магазину зі спеціальними костюмами, спортивним інвентарем і корисними дрібницями на кшталт фітнес-пляшок або велорукавичок.
  9. Побутова техніка. Хочеться подарувати щось вагоме, що точно прослужить довгі роки? Тоді зверніть увагу на посудомийні машини, плазмові телевізори, мікрохвильові печі. Потрібно щось простіше? Відмінним вибором стануть роботи-пилососи або вертикальні моделі на акумуляторах.
  10. Домашнє начиння. Для квартири можна придбати ароматні набори, м'які крісла-мішки, кімнатні капці, кошики для фруктів — усе, чого не вистачає одержувачу презенту для ідеального затишку. Не забудьте про подарунки для прибудинкової території — наприклад, садовий інвентар, сонячні лампи чи підвісні шезлонги.
  11. Товари для туризму. Ваш обранець любить проводити вихідні на природі? Тоді йому знадобляться місткий термос, вологозахищений плащ-намет, трекінгове взуття або набір складаних меблів для пікніків.
  12. Персоналізована техніка. Представниці прекрасної статі можна подарувати модний фен або багатофункціональний стайлер. Чоловікам знадобляться універсальні тримери та електробритви.

Бажаємо вдалих покупок!

 

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Опубліковано в Громада

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