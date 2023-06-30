Важливі зміни у правилах призначення державних виплат ВПО

Звертаємо увагу внутрішньо переміщених осіб, що у зв’язку із прийняттям постанови КМУ «Деякі питання підтримки внутрішньо переміщених осіб» № 709, прийнятої 11 липня 2023 року, змінились правила призначення та виплат допомоги ВПО. Про це повідомляють у Департаменті соціального захисту населення Київської ОВА.

Цією постановою Уряд уточнив параметри надання державної підтримки вимушеним переселенцям. Зокрема, передбачено формування щомісяця до 14 і 27 числа переліку внутрішньо переміщених осіб, які звернулися щодо виплати допомоги через АТ «Ощадбанк» на банківський рахунок у банку, в якому відкрито рахунок уповноваженої особи (отримувача). Тобто відтепер списки отримувачів формуватимуться двічі на місяць.

Також нагадуємо, що з 1 серпня допомога продовжується автоматично на один шестимісячний період для ВПО, які вже отримували допомогу на проживання, за винятком осіб, які:

перебувають за кордоном більше 30 календарних днів поспіль без обґрунтованих причин, що підтверджуються документально (обґрунтованими вважаються причини, коли людина була у службовому відрядженні, оздоровлення дітей, стажування, лікування, реабілітації, що підтверджується відповідними документами, зокрема за запрошенням сторони, яка приймає. Також не включатимуться дні перебування за кордоном із таких причин, як смерть членів сім’ї особи та її родичів, догляд за хворою дитиною віком до 18 років, перебування у закладах охорони здоров’я, судових та правоохоронних органах, у зв’язку з якими особа не за власним бажанням не могла повернутися з-за кордону та може підтвердити такі обставини документально);

повернулися до покинутого місця проживання;

відбувають покарання в місцях позбавлення волі.

Метою державної політики щодо внутрішньо переміщених осіб є забезпечення підтримкою громадян, які через війну втратили житло або вимушені були залишити власні домівки і переселитися з місць, де ведуться бойові дії або з тимчасово окупованих територій, а також допомога їм в адаптації до нових умов життя. Така допомога є тимчасовою і має надаватися громадянам, які найбільше її потребують.

Детальніше про зміни, які відбулися в правилах призначення виплат ВПО, читайте тут.