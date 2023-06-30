5 причин купувати і не купувати iPhone 14 Pro Max

iPhone 14 Pro Max – флагманський смартфон Apple 2022 року. Це найбільший, найпотужніший і найфункціональніший iPhone в історії компанії. Він оснащений 6.7-дюймовим OLED-екраном з технологією ProMotion, 6-ядерним процесором A16 Bionic, трикамерною системою з 48-мегапіксельним основним сенсором і підтримкою ProRes, а також безліччю інших інновацій і поліпшень.

Телефон такого рівня – не тільки функціональний гаджет, а й статусна річ, як швейцарський хронометр або оригінальна жіноча сумочка Louis Vuitton. Для переважної більшості покупців, ціна на iPhone 14 Pro Max, дізнатися яку можна за посиланням https://www.ctrs.com.ua/ru/smartfony/brand-apple/seriya_iphone-14-pro-max/, є доволі високою. Відповідно, виникають болісні роздуми: купувати чи не купувати? Розглянемо плюси та мінуси цього унікального смартфона.

Причини купити

iPhone 14 Pro Max – смартфон для тих, хто хоче мати найкраще від Apple. Низка переваг робить його видатним пристроєм:

Чудовий екран

У флагмана найбільший і найякісніший екран серед усіх iPhone. Це 6.7-дюймовий OLED-екран з роздільною здатністю 2796 на 1290 пікселів і частотою оновлення до 120 Гц. Підтримує технології HDR10+, True Tone, Wide Color і Haptic Touch, а також функцію Always-On Display, що дає змогу бачити час, дату та сповіщення без розблокування. Екран забезпечує яскраве, чітке та реалістичне зображення з широким кутом огляду та високою контрастністю.

Потужний процесор

iPhone 14 Pro Max працює на 6-ядерному процесорі A16 Bionic, який є найшвидшим і найбільш енергоефективним процесором в історії Apple. A16 Bionic має два високопродуктивних ядра для складних завдань і чотири енергоощадних ядра для повсякденних завдань. Крім того, система на кристалі A16 Bionic містить на одній платі 5-ядерний графічний прискорювач для ігор і відео, а також 16-ядерний нейронний процесор для штучного інтелекту і машинного навчання.

Професійна камера

iPhone 14 Pro Max укомплектований 3-камерним модулем із 48-мегапіксельним основним сенсором, 12-мегапіксельним ультраширококутним сенсором і 12-мегапіксельним телеоб'єктивом. Камера підтримує технології Smart HDR 4, Deep Fusion, Night Mode, Portrait Mode, Photographic Styles, Macro Photography і Apple ProRAW. Також вона забезпечує відеознімання у форматі ProRes або Dolby Vision HDR з роздільною здатністю до 4K і частотою до 60 кадрів за секунду.

Покращена батарея

Флагман наділили найбільш ємною батареєю серед усіх Айфонів. Це літій-іонна батарея ємністю 4323 мАг, яка забезпечує до 29 годин відеоперегляду, до 90 годин аудіопрослуховування або до 15 годин інтернет-серфінгу. Акумулятор підтримує швидку зарядку потужністю до 30 Вт, яка дає змогу зарядити смартфон на 50% за 30 хвилин. Крім того, батарея підтримує бездротову зарядку потужністю до 15 Вт за допомогою зарядних пристроїв MagSafe або Qi.

Сучасний дизайн

Стильний дизайн і невбиваний корпус поєднує в собі скло та метал. Смартфон має плоскі краї, тонкі рамки та невеликий виріз для фронтальної камери, який перетворили на динамічний острів. Від пилу та вологи пристрій захищений за стандартом IP68, що дає змогу витримати занурення на глибину до 6 метрів на 30 хвилин.

Причини відмовитися від покупки iPhone 14 Pro Max

iPhone 14 Pro Max – не ідеальний смартфон, він має низку недоліків, які можуть бути критичними для деяких користувачів. Серед них:

Висока ціна – від 55 до 80 тисяч гривень у магазинах офіційних реселерів Apple в Україні.

Великий розмір і вага – пристрій важить 240 грамів і обладнаний великим екраном. Не всім покупцям до душі такі габарити.

Відсутність Touch ID. Замість цього він використовує систему розпізнавання обличчя Face ID.

Несумісність із деякими аксесуарами. Наприклад, доведеться купувати дорожчі навушники з Lightning, замість звичайного 3,5 mini Jack.

П'ятою причиною відмови від покупки iPhone 14 Pro Max можна назвати швидкий вихід iPhone 15 Pro Max у вересні 2023 року. Як запевняють інсайдери та експерти, вартість новинки буде ненабагато вищою, при цьому за ефективністю він обійде попередника на 35%. Також камери переживуть значний апгрейд, наприклад з'явиться перископ і оптичний зум 10-x.