Закон про контрактників та випробувальний термін на службі: деталі

Для громадян, які вперше прийняті на військову службу за контрактом, встановлюється обов'язковий випробувальний термін. Він триватиме від одного до шести місяців. Відповідний закон підписав президент України Володимир Зеленський, повідомляється на сайті ВР.

Документ також передбачає низку змін до чинних законодавчих актів задля удосконалення окремих питань проходження військової служби. Серед іншого, військове звання “перший сержант” замінюється на “головний сержант” – з метою врегулювання пенсійного забезпечення громадян, які були звільнені з військової служби, а також яким були присвоєні відповідні військові звання до набрання чинності цим законодавчим актом.

Окрім того, унормовується можливість зарахування строку вислуги років у військовому званні, що було присвоєно військовослужбовцям рядового, сержантського і старшинського складу до проведення встановленої законом переатестації, для отримання чергового оновленого військового звання.

Нагадаємо, наприкінці червня Верховна Рада розширила список категорій громадян, які підпадають під призов.

А голова Кабміну Денис Шмигаль заявив, що Україна відмовиться від старої концепції призову. Основою стане професійна армія без мобілізації.