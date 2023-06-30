Закон про контрактників та випробувальний термін на службі: деталі

Документ також передбачає низку змін до чинних законодавчих актів задля удосконалення окремих питань проходження військової служби. Серед іншого, військове звання “перший сержант” замінюється на “головний сержант” – з метою врегулювання пенсійного забезпечення громадян, які були звільнені з військової служби, а також яким були присвоєні відповідні військові звання до набрання чинності цим законодавчим актом.
Окрім того, унормовується можливість зарахування строку вислуги років у військовому званні, що було присвоєно військовослужбовцям рядового, сержантського і старшинського складу до проведення встановленої законом переатестації, для отримання чергового оновленого військового звання.
Нагадаємо, наприкінці червня Верховна Рада розширила список категорій громадян, які підпадають під призов.
А голова Кабміну Денис Шмигаль заявив, що Україна відмовиться від старої концепції призову. Основою стане професійна армія без мобілізації.