Великі холодильники Side-by-Side з Ноуфрост: п’ять головних причин для покупки

Великий, місткий холодильник, що не потребує регулярного розморожування. Про такий пристрій в інтер’єрі власної кухні мріє кожна домогосподиня. Колись це було лише мрією. А зараз її цілком можливо реалізувати. Для цього треба лише купити великий Side-by-Side холодильник ноуфрост на сайті інтернет-магазину “Цитрус”. Доставка та встановлення холодильників будь-якого розміру для мешканців Одеси та Києва тут виконують безплатно. Ще один привід зважитися на покупку.

Переваги дводверного холодильника No Frost

Багато хто пам’ятає картину з дитинства, коли всі продукти з холодильника виносили у прохолодне місце, пристрій відключали від мережі та залишали в такому вигляді на певний час, поки не розтане крига. Холодильники ноуфрост працюють зовсім за іншим принципом:

вентилятор забезпечує колообіг повітря усіма камерами та відділеннями;

повітря з камер проходить через фільтри, які видаляють з нього усі запахи;

потім волога конденсується на випаровувачі;

в якийсь момент випаровувач вмикається і волога випаровується назовні.

Отже, повітря в холодильниках Ноуфрост завжди сухе і без сторонніх запахів. Звідси й перша перевага:

У вас з’являється більше вільного часу, адже холодильник Ноуфрост потребує мінімального догляду

Інші важливі переваги:

Зони свіжості

В раціоні кожної сім’ї мають бути свіжі овочі та фрукти. Але сухе повітря згубно впливає на плоди та рослини. Виробники холодильників змогли розв’язати цю проблему завдяки зонам свіжості, у котрих можна встановлювати оптимальний рівень вологості та температури для тих чи інших продуктів рослинного походження.

Високий клас енергоощадності

Годі казати, що зростання тарифів на електроенергію хвилює кожного українця. А недавні обстріли критичної інфраструктури з боку терористичної рф призвели до масових знеструмлень. Тому питання економії електроенергії вийшли на перший план.

Холодильники ноуфрост зазвичай обладнано “розумними” компресорами інверторного типу, що можуть підлаштовуватися під рівень завантаження. Клас енергоефективності складає від А+ до А+++. За рік виходить значна економія. Ви менше сплачуєте за рахунками.

Тиха робота

Актуальне питання для мешканців квартир студій. Холодильники Ноуфрост не можуть бути абсолютно безшумними, адже вентилятор працює майже без перестанку. Втім, рівень гучності в межах 36-43 дБ можна порівняти з тихою бесідою у сусідній кімнаті. Він не завадить вам спати чи дивитися телевізор.

Великий обсяг

Чому варто купувати холодильник Side-by-Side? Бо він має великий об’єм від 450 до 600 літрів й більше. Якщо у вас велика родина, вистачить місця для великої кількості продуктів. Причому зможете не переживати, що щось зіпсується, адже продукти ефективно обдуваються потоками холодного повітря.

Купити холодильник Ноу Фрост в Україні

Великі холодильники з системою охолодження No Frost у формфакторі Side-by-Side в широкому асортименті представлено на сайті інтернет-магазину “Цитрус”. Найкращі моделі на розсуд покупців пропонують такі відомі виробники:

Samsung;

Bosch;

Gorenje;

Hitachi та інші.

Холодильник має стильний сучасний вигляд. Найпросунутіші моделі обладнано сенсорним дисплеєм. Крім того, керувати роботою пристрою можна через смартфон, що дуже зручно, адже холодильник самостійно нагадає власнику, що треба купити ті чи інші продукти.