Про славетну 72 ОМБР ім. Чорних Запорожців зняли документальний фільм

Героями другої серії документального серіалу «Підрозділи перемоги» стали бійці 72-ї окремої механізованої бригади імені Чорних запорожців. Це ім’я присвоєно бригаді на честь однойменного 1-го кінного полку в складі армії Української Народної Республіки (УНР).

«Чорні запорожці» продовжують традиції армії УНР у рішучому протистоянні російській експансії. Тільки на зміну більшовицькій орді прийшла путінська.

У 2014 році бійці 72-ї ОМБр ім. Чорних запорожців брали участь в обороні Маріуполя та в боях за Донецький аеропорт у 2014–2015 роках, а на початку повномасштабної війни боронили від загарбників столицю. Після невеликої перерви на відпочинок і навчання вони вирушили ліквідовувати окупантів на сході країни.

Під час зйомок цієї серії команда Ukraїner кілька разів потрапляла під ворожі обстріли, там все ж їм вдалося зафільмувати роботу українських захисників і захисниць, які боронять країну від «руского міра». Про це згадує Карина Пілюгіна, авторка та режисерка документальних серій: «Під час зйомок цієї серії наша команда потрапляла і під обстріл керованими авіабомбами, і в останні секунди застрибувала в укриття і тікала від обстрілів касетними боєприпасами, який почався просто посеред інетрвʼю. Але насправді, це квіточки, в порівнянні з тим, через що доводиться проходити бійцям 72-ї щодня. І при цьому зберігати здоровий глузд і відмінне почуття чорного гумору».

Подивитися фільм можна тут: https://www.youtube.com/watch?v=aIj_Zcon4p8