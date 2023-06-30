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Про славетну 72 ОМБР ім. Чорних Запорожців зняли документальний фільм

  • Понеділок, лип. 17 2023
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Про славетну 72 ОМБР ім. Чорних Запорожців зняли документальний фільм

Прем'єрний показ другої серії документального проєкту Ukraïner «Підрозділи перемоги» відбувся 13 липня 2023 року. 

Героями другої серії документального серіалу «Підрозділи перемоги» стали бійці 72-ї окремої механізованої бригади імені Чорних запорожців. Це ім’я присвоєно бригаді на честь однойменного 1-го кінного полку в складі армії Української Народної Республіки (УНР).

«Чорні запорожці» продовжують традиції армії УНР у рішучому протистоянні російській експансії. Тільки на зміну більшовицькій орді прийшла путінська.

У 2014 році бійці 72-ї ОМБр ім. Чорних запорожців брали участь в обороні Маріуполя та в боях за Донецький аеропорт у 2014–2015 роках, а на початку повномасштабної війни боронили від загарбників столицю. Після невеликої перерви на відпочинок і навчання вони вирушили ліквідовувати окупантів на сході країни.

Під час зйомок цієї серії команда Ukraїner кілька разів потрапляла під ворожі обстріли, там все ж їм вдалося зафільмувати роботу українських захисників і захисниць, які боронять країну від «руского міра». Про це згадує Карина Пілюгіна, авторка та режисерка документальних серій: «Під час зйомок цієї серії наша команда потрапляла і під обстріл керованими авіабомбами, і в останні секунди застрибувала в укриття і тікала від обстрілів касетними боєприпасами, який почався просто посеред інетрвʼю. Але насправді, це квіточки, в порівнянні з тим, через що доводиться проходити бійцям 72-ї щодня. І при цьому зберігати здоровий глузд і відмінне почуття чорного гумору».

Подивитися фільм можна тут: https://www.youtube.com/watch?v=aIj_Zcon4p8

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Опубліковано в Громада

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