У Білій Церкві шукають прийомних батьків

Другий місяць поспіль триває рекламно-інформаційна кампанія «Мрія дитини – мати родину», що проводиться Білоцерківським міським центром соціальних служб і має на меті акцентуацію потреб у створенні в Білоцерківській міській територіальній громаді альтернативних форм сімейного виховання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, та розвиток соціальної послуги патронату над дитиною, яка опинилася в складних життєвих обставинах.

Рекламно-інформаційна кампанія проводиться в три етапи:

І етап – інформування населення шляхом розміщення рекламної інформації на бордах, в транспорті, медичних, освітніх, соціальних закладах, ЦНАПі, старостатах, центрі зайнятості, поширення тематичної інформації в соціальних мережах;

ІІ етап – інформування та консультування осіб, які зацікавилися послугою, в цільових аудиторіях, зокрема в релігійних громадах, трудових колективах, в центрі зайнятості, старостатах з питань вимог до кандидатів, пакету документів та процесу підготовки зацікавлених осіб;

ІІІ етап – первинний відбір кандидатів, а саме діагностування та консультування психолога, створення умов для прийняття кандидатами усвідомленого рішення та визначення їх мотивації, психологічної готовності, вивчення можливих ризиків та ресурсів сім'ї.

В процесі проведення інформаційної кампанії детально висвітлюються такі форми сімейного виховання як прийомна сім'я, дитячий будинок сімейного типу та послуга патронату над дитиною.

Прийомна сім'я – це сім'я або окрема особа, яка добровільно, за плату, взяла на виховання та спільне проживання від одного до чотирьох дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. Якщо в сім'ю влаштовується більше п’яти дітей, то мова йде вже про дитячий будинок сімейного типу.

Щомісячне фінансове забезпечення прийомних сімей та дитячих будинків сімейного типу здійснюється за рахунок державного бюджету і складається з грошового забезпечення прийомним батькам / батькам-вихователям в розмірі одного прожиткового мінімуму для працездатних осіб на кожну прийомну дитину або дитину-вихованця та державної соціальної допомоги на утримання кожної прийомної дитини / дитини-вихованця в розмірі 2,5 прожиткові мінімуми для дітей відповідного віку (для дитини з інвалідністю 3,5 прожиткові мінімуми для дітей відповідного віку). Крім цього, з державного бюджету прийомним батькам / батькам-вихователям сплачується єдиний внесок на загальнообов’язкове державне соціальне страхування.

В теперішній час, під соціальним супроводженням Білоцерківського міського центру соціальних служб перебувають 4 дитячі будинки сімейного типу та 5 прийомних сімей, в яких виховуються 42 дитини-сироти та дитини, позбавленої батьківського піклування. З них члени 2 дитячих будинків сімейного типу та 1 прийомної сім'ї мають статус вимушено переміщених осіб.

Патронат над дитиною – професійна комплексна послуга, яка передбачає тимчасовий догляд, виховання та реабілітацію в сім'ї патронатного вихователя дитини, яка опинилася в складних життєвих обставинах чи потребує захисту, та одночасне надання спеціалістами соціальної сфери інтенсивних підтримуючих послуг її батькам для вирішення проблем, що призвели до розлучення з дитиною.

За надану послугу патронатний вихователь щомісяця отримує грошове забезпечення в розмірі 5-ти прожиткових мінімуми для працездатної особи та за нього сплачується єдиний внесок на загальнообов’язкове державне соціальне страхування. При одночасному влаштуванні у сім'ю патронатного вихователя двох та більше дітей, дитини віком до 1-го року або дитини з інвалідністю, грошове забезпечення збільшується на 10% за кожну дитину. Соціальна допомога на утримання влаштованої під патронат дитини становить 2,5 прожиткові мінімуми на дитину відповідного віку на місяць (3,5 прожиткові мінімуми при влаштуванні дитини з інвалідністю). Крім цього, на кожну влаштовану дитину щомісяця виплачується муніципальна допомога в розмірі одного прожиткового мінімуму.

Зараз в м. Біла Церква успішно функціонують 2 сім'ї патронатних вихователів, в яких сьогодні перебувають 5 дітей, котрі опинилися в складних життєвих обставинах.

Більш детальну інформацію про те, як стати прийомними батьками, батьками-вихователями дитячого будинку сімейного типу чи патронатними вихователями можна отримати в службі у справах дітей Білоцерківської міської ради за адресою: вул. П.Скоропадського (Першотравнева), 8, тел. 097-028-20-69 та в Білоцерківському міському центрі соціальних служб за адресою: бульвар Олександрійський, 113, тел. 04563-6-83-11.