З 11 липня починає діяти заборона реклами пристроїв для куріння електронних сигарет

З 11 липня набирають чинності норми закону № 1978-IX , які забороняють виробництво, гуртову і роздрібну торгівлю, імпорт для реалізації на території України сигарет, а також тютюну для самокруток зі смако-ароматичними добавками.

Такі зміни до закону "Про заходи щодо попередження та зменшення вживання тютюнових виробів і їх шкідливого впливу на здоров'я населення" були ухвалені в грудні 2021 року.

Зазначеним законом запроваджуються наступні заборони щодо виробництва (окрім на експорт), оптової та роздрібної торгівлі, а також імпорту для реалізації в Україні таких продуктів:

тютюнових виробів для перорального застосування;

сигарет, у яких показники вмісту в диму однієї сигарети перевищують: нікотину — 1,0 мг, смоли — 10 мг, моноксиду вуглецю — 10 мг;

тютюнових виробів, на упаковці яких відсутні визначені чинним законодавством медичні попередження;

тютюнових виробів із характерним смаком;

тютюнових виробів, які містять вітаміни або добавки, які створюють враження, що тютюновий виріб має користь для здоров’я або знижує ризики для здоров’я;

тютюнових виробів, що містять кофеїн або таурин, або інші добавки й стимуляторні сполуки, які пов’язані з енергією і життєздатністю;

тютюнових виробів, які містять добавки, що мають властивості робити дим кольоровим;

тютюнових виробів, що містять добавки, які полегшують вдихання диму або поглинання нікотину;

тютюнових виробів, що містять добавки, які мають канцерогенні, мутагенні або репродуктивно токсичні властивості у незгорілому вигляді;

тютюнових виробів, що містять ароматизатори в будь-якому з їх компонентів, таких як фільтри, упаковка, капсули або будь-які технічні особливості, які дозволяють модифікацію запаху або смаку зазначених тютюнових виробів, або інтенсивності їх диму;

тютюнових виробів, фільтри, папір або капсули яких містять тютюн або нікотин.

Забороняються будь-яка реклама та стимулювання продажу:

тютюнових виробів,

електронних сигарет,

заправних контейнерів,

рідин, що використовуються в електронних сигаретах, пристроїв для споживання тютюнових виробів без їх згоряння,

знаків для товарів і послуг, інших об’єктів права інтелектуальної власності, під якими випускаються тютюнові вироби, електронні сигарети, заправні контейнери, рідини, що використовуються в електронних сигаретах, пристрої для споживання тютюнових виробів без їх згоряння (крім випадків, передбачених законом)

Встановлять штраф за їхню реалізацію особам, які не досягли 18 років, у розмірі 1020 грн, а в разі повторного протягом року порушення – 10 200 грн.

Реклама будь-яких товарів або послуг не повинна містити зображення тютюнових виробів, електронних сигарет, заправних контейнерів, рідин, що використовуються в електронних сигаретах, пристроїв для споживання тютюнових виробів без їх згоряння або процесу їх куріння, використання.

Даний проєкт розроблено з метою імплементації "тютюнової" європейської Директиви 2014/40/ЄС.