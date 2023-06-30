З 11 липня починає діяти заборона реклами пристроїв для куріння електронних сигарет

Такі зміни до закону "Про заходи щодо попередження та зменшення вживання тютюнових виробів і їх шкідливого впливу на здоров'я населення" були ухвалені в грудні 2021 року.
Зазначеним законом запроваджуються наступні заборони щодо виробництва (окрім на експорт), оптової та роздрібної торгівлі, а також імпорту для реалізації в Україні таких продуктів:
- тютюнових виробів для перорального застосування;
- сигарет, у яких показники вмісту в диму однієї сигарети перевищують: нікотину — 1,0 мг, смоли — 10 мг, моноксиду вуглецю — 10 мг;
- тютюнових виробів, на упаковці яких відсутні визначені чинним законодавством медичні попередження;
- тютюнових виробів із характерним смаком;
- тютюнових виробів, які містять вітаміни або добавки, які створюють враження, що тютюновий виріб має користь для здоров’я або знижує ризики для здоров’я;
- тютюнових виробів, що містять кофеїн або таурин, або інші добавки й стимуляторні сполуки, які пов’язані з енергією і життєздатністю;
- тютюнових виробів, які містять добавки, що мають властивості робити дим кольоровим;
- тютюнових виробів, що містять добавки, які полегшують вдихання диму або поглинання нікотину;
- тютюнових виробів, що містять добавки, які мають канцерогенні, мутагенні або репродуктивно токсичні властивості у незгорілому вигляді;
- тютюнових виробів, що містять ароматизатори в будь-якому з їх компонентів, таких як фільтри, упаковка, капсули або будь-які технічні особливості, які дозволяють модифікацію запаху або смаку зазначених тютюнових виробів, або інтенсивності їх диму;
- тютюнових виробів, фільтри, папір або капсули яких містять тютюн або нікотин.
Забороняються будь-яка реклама та стимулювання продажу:
- тютюнових виробів,
- електронних сигарет,
- заправних контейнерів,
- рідин, що використовуються в електронних сигаретах, пристроїв для споживання тютюнових виробів без їх згоряння,
- знаків для товарів і послуг, інших об’єктів права інтелектуальної власності, під якими випускаються тютюнові вироби, електронні сигарети, заправні контейнери, рідини, що використовуються в електронних сигаретах, пристрої для споживання тютюнових виробів без їх згоряння (крім випадків, передбачених законом)
Встановлять штраф за їхню реалізацію особам, які не досягли 18 років, у розмірі 1020 грн, а в разі повторного протягом року порушення – 10 200 грн.
Реклама будь-яких товарів або послуг не повинна містити зображення тютюнових виробів, електронних сигарет, заправних контейнерів, рідин, що використовуються в електронних сигаретах, пристроїв для споживання тютюнових виробів без їх згоряння або процесу їх куріння, використання.
Даний проєкт розроблено з метою імплементації "тютюнової" європейської Директиви 2014/40/ЄС.