У Білій Церкві запровадять електронні опитування

29 червня на сесії БМР депутати підтримали рішення про порядок проведення електронних консультацій та опитувань в Білоцерківській міській територіальній громаді.

Е-консультації будуть однією з форм участі жителів громади у місцевому самоврядуванні. Вони проводитимуться з метою залучення громадян до вирішення питань місцевого значення.

Електронні консультації та опитування проводитимуться на засадах добровільності, інклюзивності, відкритості, прозорості, свободи висловлювань, політичної неупередженості та з обов’язковим розглядом пропозицій та коментарів, поданих під час їх проведення.

Е-консультації будуть відкритими. В них зможуть брати участь члени Білоцерківської міської територіальної громади, яким на дату їх проведення виповнилося 18 років та які належним чином зареєстровані та ідентифіковані за допомогою сертифікованих сервісів ідентифікації.

Уся інформація, пов’язана з ініціюванням, підготовкою, проведенням Е-консультацій, розглядом зауважень та пропозицій, а також рішення Білоцерківської міської ради, виконавчого комітету Білоцерківської міської ради та розпорядження міського голови, прийняті за результатами їх розгляду, розміщуватимуться на веб-порталах Е-консультацій, а також можуть розповсюджуватися в засобах масової інформації та іншими способами.

Передбачається, що цей інструмент не може використовуватися для політичної, у тому числі передвиборчої агітації.

Е-консультації зможуть проводитися у формі: електронного опитування, електронного оприлюднення питань для Е-консультації (збір ідей), електронного обговорення нормативно-правового акту.

Е-консультації зможуть проводитися щодо:

- програм соціально-економічного і культурного розвитку та інших програм, рішень стосовно стану їх виконання;

- проєктів бюджету міста та звітів про його виконання;

- проєктів генерального плану Білоцерківської міської територіальної громади та змін до нього, планів зонування територій, детальних планів території;

- проєкту стратегічного плану розвитку громади та змін до нього;

- проєктів рішень, прийняття яких може впливати на стан навколишнього природного середовища;

- з питань використання комунальної власності;

- надання дозволу на спеціальне використання природних ресурсів місцевого значення, а також скасування такого дозволу;

- питань адміністративно-територіального устрою, передбачених законодавством;

- встановлення правил з питань благоустрою;

- зміни тарифів на житлово-комунальні послуги, відносно яких рішення ухвалюється міською радою або виконавчим комітетом;

- зміни тарифів на проїзд у громадському транспорті;

- проєктів рішень ради про зміну місцевих податків та зборів тощо .

Результати проведення Е-консультацій враховуватимуться Білоцерківською міською радою, її виконавчими органами та посадовими особами під час прийняття остаточного рішення і в подальшій їх роботі.

Платформа буде доступною після узгодження всіх технічних питань із розробниками.

За матеріалами сайту БМР