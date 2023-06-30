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У Білій Церкві проведуть ексгумацію останків німецьких окупантів

  • П'ятниця, черв. 30 2023
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У Білій Церкві проведуть ексгумацію останків німецьких окупантів

На 41 сесії депутати підтримали рішення про проведення пошуку та перепоховання останків німецьких загарбників часів Другої світової війни, які загинули в Білій Церкві.

Займатиметься цим приватне підприємство «Пам'ять і слава». Роботи будуть проводитися в центральній частині міста на території КЗ БМР «Будинок органної та камерної музики» та на південно-східній околиці міста між Білоцерківською гімназією-початковою школою №11 та будинками №№26-28 по вул. Східна. У разі віднайдення виконавцем решток німецьких військовослужбовців, військовополонених, вони, на підставі Дозволу на здійснення ексгумації та перепоховання, будуть перепоховані на спеціально відведеному кладовищі населеного пункту Віта Поштова, поблизу Києва, або ж на території Німеччини (за бажанням рідних).

Пошукові роботи виконуватимуться на підставі:

  • дозволу Мінкульту від 08.08.2022 №7/22.П, виданий виконавцю приватному підприємству «Пам'ять і слава»;
  • дозволу Мінкульту від 16.03.2023 №24/23, виданий завідувачу відділу археології Києва Інституту археології НАН України, Івакіну В.Г.;
  • роботи виконуватимуться під наглядом археолога Івакіна Всеволода Глібовича та із залученням краєзнавців та істориків міста, спеціалістів краєзнавчого музею;
  • по завершенню робіт буде відновлено благоустрій територій;
  • роботи виконуватимуться за рахунок німецької сторони.
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Опубліковано в Громада

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