У Білій Церкві проведуть ексгумацію останків німецьких окупантів

Займатиметься цим приватне підприємство «Пам'ять і слава». Роботи будуть проводитися в центральній частині міста на території КЗ БМР «Будинок органної та камерної музики» та на південно-східній околиці міста між Білоцерківською гімназією-початковою школою №11 та будинками №№26-28 по вул. Східна. У разі віднайдення виконавцем решток німецьких військовослужбовців, військовополонених, вони, на підставі Дозволу на здійснення ексгумації та перепоховання, будуть перепоховані на спеціально відведеному кладовищі населеного пункту Віта Поштова, поблизу Києва, або ж на території Німеччини (за бажанням рідних).

Пошукові роботи виконуватимуться на підставі:

дозволу Мінкульту від 08.08.2022 №7/22.П, виданий виконавцю приватному підприємству «Пам'ять і слава»;

дозволу Мінкульту від 16.03.2023 №24/23, виданий завідувачу відділу археології Києва Інституту археології НАН України, Івакіну В.Г.;