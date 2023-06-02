Білоцерківці зможуть відремонтувати свої багатоповерхівки за 10-30% від вартості робіт

29 червня депутати на позачерговій 41 сесії Білоцерківської міської ради внесли зміни до Програми співфінансування робіт з капітального ремонту багатоквартирних житлових будинків м. Біла Церква на 2019-2024 роки, затвердженої рішенням міської ради від 28 березня 2019 року № 3551-68-VII, шляхом викладення її в новій редакції.

Змінюється частка співвласників багатоквартирних будинків у співфінансуванні ремонтів по будинку та збільшується перелік видів капітальних ремонтів. Якщо раніше можна було поремонтувати лише дах і ліфт, то тепер можна провести капітальний ремонт внутрішньобудинкових систем, утеплити фасади, забезпечити протипожежні заходи, замінити інженерне обладнання та автоматизувати облік та регулювання витрат енергоресурсів.

Наприклад, для ремонт даху фінансування буде розподілено так: 90% - міський бюджет, 10% - мешканці. Фінансування всіх інших робіт капітального характеру здійснюватиметься у співвідношенні: 30% - співвласників житлових будинків, 70% - місцевий бюджет.

Для того, аби отримати кошти з міського бюжету на ремонт будинку, потрібна згода не менше 75% власників житлової площі будинку.

На реалізацію цієї програми в бюджеті закладено 30 млн грн на 2023 рік

Детальніше з програмою можна буде ознайомитися на сайті БМР