Порядок встановлення адресних покажчиків у Білій Церкві

Під час засідання виконавчого комітету, яке відбулося 14 червня, було затверджено Порядок встановлення адресних покажчиків (аншлагів з найменуванням вулиць, провулків, бульварів тощо та номерів будівель) на території Білоцерківської міської територіальної громади.

З метою стандартизації, уніфікації та упорядкування адресних покажчиків Порядком визначено їх формат, визначені шрифти написання та умови щодо вживання скорочень назв вулиць, подвійної нумерації будівель, вживання літер тощо.

Покажчики (аншлаги) мають встановлюватися на кожному будинку або будівлі, які мають окрему адресу зокрема розміщуватися на фасаді, який виходить на вулицю. На будівлях, які розташовані в глибині кварталу, покажчики розміщуються на фасаді, що виходить на внутрішньоквартальний проїзд. Всі покажчики назв вулиць у межах одного перехрестя повинні бути встановлені на одному рівні.

Місце розміщення визначається містобудівною ситуацією – з правого або лівого боку будинку, в залежності від напрямку руху.

Адресні покажчики, що не відповідають типовим (у разі особливостей фасаду або з інших причин) розміщуються за узгодженням з управлінням містобудування та архітектури Білоцерківської міської ради.

Зразок таблички ось такий: