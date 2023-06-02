Які виплати можуть отримати родичі військовослужбовця, що зник безвісті або перебуває в полоні?

За військовослужбовцями, захопленими в полон або безвісно відсутніми, зберігаються виплати в розмірі посадового окладу за останнім місцем служби, окладу за військовим званням, надбавки за вислугу років, інших щомісячних додаткових видів грошового забезпечення, яке виплачується щомісячно сім’ям зазначених військовослужбовців (пункт 6 статті 9 Закону України «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей») https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2011-12#Text

Крім того, у разі встановлення такого факту особа та/або члени її сім’ї можуть отримати державну допомогу в розмірі 100 000 грн. Виплата (https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/884-2016-%D0%BF#n9 ) грошового забезпечення здійснюється з дня захоплення військовослужбовців у полон або заручниками членам сімей військовослужбовців за їхньою заявою на ім’я командира (начальника, керівника) військової частини (установи, організації)

Які документи додаються до заяви, строки подання і її розгляд, а також про випадки відмови у виплаті: https://armyinform.com.ua/.../vijskovosluzhbovecz-u.../

Виплата грошового забезпечення членам сімей військовослужбовців, які добровільно здалися в полон, самовільно залишили військові частини (установи, організації), місця служби або дезертирували, не здійснюється: https://t.me/ministry_of_defense_ua