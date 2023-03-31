Контингент учнів мистецьких шкіл на наступний навчальний рік

- Білоцерківська школа мистецтв № 1 - вчитимуться 635 учнів на музичному, вокально-хоровому, образотворчому відділеннях та на відділенні комп’ютерної графіки;

- Білоцерківська дитяча музична школа № 2 - 188 учнів навчатимуться на музичному та вокально-хоровому відділеннях;

- Білоцерківська школа мистецтв № 3 вчитиме 595 учнів на музичному, вокально-хоровому, образотворчому, хореографічному та театральному відділеннях;

- Білоцерківська школа мистецтв № 4 навчатиме 578 учнів. Школа має відділення- музичне, вокально-хорове, образотворче, хореографічне;

- Білоцерківська школа мистецтв № 5 навчатиме 449 - учнів на музичному, вокальному, образотворчому, хореографічному відділеннях;

- Білоцерківська школа мистецтв № 6 – навчатимуться 231 дітей на музичному та вокальному відділеннях.

Варто наголосити, що термін навчання на музичному та вокально-хоровому відділеннях становить 6-8 років, образотворчому - 6 років, комп’ютерної графіки - 3 роки, хореографічному та театральному від 6 до 8 років.

Таке рішення прийнято на 40 сесії БМР 26 травня 2023 року.