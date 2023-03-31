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Контингент учнів мистецьких шкіл на наступний навчальний рік

  • П'ятниця, трав. 26 2023
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Контингент учнів мистецьких шкіл на наступний навчальний рік

У шести комунальних закладах Білоцерківської міської ради вчитимуться діти згідно із таким розподілом:

- Білоцерківська школа мистецтв № 1 - вчитимуться  635 учнів на музичному, вокально-хоровому, образотворчому відділеннях та на відділенні комп’ютерної графіки;

- Білоцерківська дитяча музична школа № 2 - 188 учнів навчатимуться на музичному та  вокально-хоровому відділеннях;

- Білоцерківська школа мистецтв № 3 вчитиме 595 учнів на музичному, вокально-хоровому, образотворчому, хореографічному та  театральному відділеннях;

- Білоцерківська школа мистецтв № 4 навчатиме 578 учнів. Школа має відділення- музичне, вокально-хорове, образотворче, хореографічне;

- Білоцерківська  школа мистецтв № 5 навчатиме 449  - учнів на музичному, вокальному, образотворчому, хореографічному відділеннях;

- Білоцерківська школа мистецтв № 6 – навчатимуться 231 дітей на  музичному та вокальному відділеннях.

Варто наголосити, що термін навчання на музичному та  вокально-хоровому відділеннях становить  6-8 років, образотворчому -  6 років, комп’ютерної графіки - 3 роки, хореографічному та театральному від 6 до 8 років.

Таке рішення прийнято на 40 сесії БМР 26 травня 2023 року. 

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Опубліковано в Громада

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