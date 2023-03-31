Зміни у законодавстві щодо забезпечення санаторно-курортним лікуванням ветеранів війни та осіб з інвалідністю

Оздоровлення осіб з інвалідністю, ветеранів війни та пільгових категорій громадян здійснюється відповідно до Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», «Про жертви нацистських переслідувань» та «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні» та визначається Порядком забезпечення санаторно-курортними путівками деяких категорій громадян структурними підрозділами з питань соціального захисту населення районних, районних у м. Києві держадміністрацій, виконавчими органами міських, районних у містах (у разі їх утворення (крім м. Києва) рад», затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 22 лютого 2006 року № 187.

Цей Порядок визначає механізм забезпечення структурними підрозділами з питань соціального захисту населення районних, районних у м. Києві держадміністрацій, виконавчими органами міських, районних у містах (у разі їх утворення (крім м. Києва) рад санаторно-курортними путівками осіб відповідно до Законів України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”, “Про жертви нацистських переслідувань”, “Про основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю в Україні”, а також механізм забезпечення пільговим санаторно-курортним лікуванням осіб, стосовно яких встановлено факт позбавлення особистої свободи внаслідок збройної агресії проти України, визначених ст. 4 Закону України “Про соціальний і правовий захист осіб, стосовно яких встановлено факт позбавлення особистої свободи внаслідок збройної агресії проти України, та членів їхніх сімей”, та виплати їм компенсації вартості самостійного санаторно-курортного лікування.

За рахунок коштів, передбачених у державному бюджеті за програмою “Соціальний захист осіб з інвалідністю”, здійснюється забезпечення путівками, пільговим санаторно-курортним лікуванням та виплата компенсації:

- особам з інвалідністю усіх категорій, у тому числі особам, інвалідність яких пов’язана з нещасним випадком на виробництві або професійним захворюванням - за напрямом забезпечення санаторно-курортними путівками осіб з інвалідністю;

- особам, стосовно яких встановлено факт позбавлення особистої свободи внаслідок збройної агресії проти України, визначеним ст. 4 Закону України “Про соціальний і правовий захист осіб, стосовно яких встановлено факт позбавлення особистої свободи внаслідок збройної агресії проти України, та членів їхніх сімей” - за напрямом забезпечення пільговим санаторно-курортним лікуванням та виплати компенсації.

Постановою Кабінету Міністрів України від 04.02.2023 № 120 «Деякі питання соціального захисту осіб з інвалідністю» внесено зміни до ПКМУ 187 в частині забезпечення за рахунок коштів місцевих бюджетів путівками осіб з інвалідністю внаслідок війни, учасників бойових дій, учасників війни та осіб, на яких поширюється дія Закону України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту” (далі - ветерани війни), осіб, зазначених у статтях 6-1-6-4 Закону України «Про жертви нацистських переслідувань», та осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною.

Таким чином, ветерани війни втратили право на забезпечення санаторно-курортним лікуванням за державні кошти, але отримали право отримати путівку за кошти місцевого бюджету.

На санаторно-курортне лікування пільгові категорії громадян мають право на такі терміни:

- особи з інвалідністю внаслідок війни ( 1 раз на рік строком 18-21 день);

- учасники бойових дій (1 раз на рік строком 18-21 день);

- учасники війни (1 раз на рік строком 18-21 день);

- члени сім'ї загиблого ветерана війни (1 раз на 2 роки терміном 21 день);

- особи з інвалідністю з дитинства та від загального захворювання (в порядку черговості в міру надходження путівок терміном 18 днів);

- особи з інвалідністю із захворюваннями нервової системи І і ІІ групи спинального профілю терміном 35 днів у порядку черговості в міру надходження путівок).

Відповідно до п. 18 постанови Кабінету Міністрів України від 22.06.2006 № 187 «Про затвердження Порядку забезпечення санаторно-курортними путівками деяких категорій громадян та виплати їм компенсації вартості самостійного санаторно-курортного лікування структурними підрозділами з питань соціального захисту населення районних, районних у м. Києві держадміністрацій, виконавчими органами міських, районних у містах (у разі їх утворення (крім м. Києва) рад» оплата путівок для ветеранів війни, осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, або жертв нацистських переслідувань здійснюється у порядку, встановленому органами місцевого самоврядування.