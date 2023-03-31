Згідно із постановою від 18.04.2023 № 340 “Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України щодо надання окремих видів грошової допомоги, пільг і житлових субсидій”, пільговики можуть отримати не виплачені суми пільг.

Ідеться про кошти, що обліковувалися на рахунку для виплати пільг за обліковими записами пільговиків станом на 1 червня 2022 року, за якими не було звернень пільговиків щодо їх виплати, облік яких припинено 20 грудня 2022 року і які було повернуто АТ “Ощадбанк” на рахунок Мінсоцполітики.

Ці кошти органи Пенсійного фонду України виплачуватимуть до вересня 2023 року за зверненнями пільговиків.

Для отримання невиплачених сум пільговику потрібно подати до органу Фонду заяву довільної форми, у якій обов’язково зазначити:

назву документа, що дає право на пільги, його серію та номер (за наявності), ким видано документ і дату його видачі (з пред’явленням оригіналу зазначеного документа або електронного посвідчення ветерана);

реєстраційний номер облікової картки платника податків (крім осіб, які мають відмітку в паспорті громадянина України про право здійснювати платежі за серією (за наявності) та номером паспорта);

серію (за наявності) та номер паспорта громадянина України або свідоцтва про народження, або тимчасового посвідчення громадянина України, ким видано документ і дату його видачі;

номер рахунка (за стандартом IBAN) та найменування банку, в якому відкрито рахунок для зарахування суми невиплаченої пільги.

У разі смерті пільговика, на обліковому записі якого станом на 1 червня 2022 року обліковувалися залишки коштів пільг, член його сім’ї, на якого поширювалися пільги та інформація про якого є в Єдиному державному автоматизованому реєстрі осіб, які мають право на пільги, може отримати не виплачені пільговику кошти, звернувшись до органу Пенсійного фонду України із заявою довільної форми (де має зазначити власне ім’я та прізвище, а також реєстраційний номер облікової картки платника податків, дані паспорта громадянина України, номер рахунка (за стандартом IBAN) та найменування банку, в якому відкрито рахунок) та копіями необхідних документів (свідоцтво про смерть пільговика, його паспорт та номер платника податків).