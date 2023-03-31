Паназіатська їжа: особливості та переваги таких страв

Паназіатська кухня це мікс кухонь низки країн південно-східної Азії, яка характеризується як смачна та дієтична їжа, більш детально читайте в нашій статті...

Смачна, ситна й екзотична - паназіатська їжа стає дедалі популярнішою з кожним роком. Роли, ароматні супи та кисло-солодка локшина перестали бути екзотикою, перетворившись на невід'ємну частину раціону багатьох киян. І в такій стрімкій популярності паназіатської кухні немає нічого дивного - у страв дійсно багато переваг.

Що можна називати паназіатською кухнею

Паназіатська кухня - це справжня міжнаціональна їжа, адже вона поєднує в собі кулінарні традиції низки країн, розташованих у південно-східній частині Азії. При цьому звичні для жителів Японії, Китаю, Тайваню, Сінгапуру та В'єтнаму рецепти трохи адаптували, щоб страви припали до душі європейцям і американцям.

Серед основних відмінних рис такої їжі виділяють:

- високий вміст рису і морепродуктів;

- практично повна відсутність термічної обробки;

- велика кількість спецій.

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Основні переваги страв

Головна перевага паназіатської кухні - цікавий смак. У суші, ВОК-еді, супі місо та інших стравах гармонійно переплітаються солодкість і гірчинка, пікантність і кислі відтінки. Усе це приправлено густими соусами й ароматними спеціями. У результаті досягаються незабутні гастрономічні відчуття.

Інший плюс паназіатських страв - відмінні поживні властивості. У їжі дуже багато білка, при цьому практично відсутня рослинна олія. Завдяки цьому невеликої порції вистачить, щоб забути про голод, але калорійність залишається порівняно невисокою. Приємним бонусом виступає велика кількість омега-3 через високий вміст морепродуктів.

При цьому виглядають такі страви дуже ефектно. Оскільки їдять паназіатські страви, як правило, за допомогою паличок, то навіть простий прийом їжі перетворюється на цікавий ритуал.

Чим же поласувати

Паназіатська кухня - це величезна різноманітність цікавих страв. Серед найбільш популярних її представників виділяються:

- суші та роли;

- місо суп;

- салат хіяші вакаме;

- локшина удон;

- суп том ям тощо.

Вибирати дійсно є з чого. Тож якщо ви поки що не придумали, чим перекусити, рішення очевидне - замовляйте паназіатські страви просто зараз, і відмінна вечеря забезпечена!