У Білій Церкві створили координаційний центр для переселенців

Рішення про створення такого центру прийнято на вимогу держави.
Основними завданнями координаційного центру є:
- сприяння координації діяльності з питань реалізації прав і свобод внутрішньо переміщених осіб;
- визначення шляхів і способів вирішення проблемних питань, що виникають під час реалізації прав і свобод внутрішньо переміщених осіб;
- поширення інформації про діяльність координаційного центру.
Координаційний центр відповідно до покладених на нього завдань має:
- проводити аналіз стану справ та причин виникнення проблем, що виникають під час реалізації прав і свобод внутрішньо переміщених осіб;
- проводити моніторинг стану виконання завдань з реалізації прав і свобод внутрішньо переміщених осіб;
- визначати шляхи і способи вирішення проблемних питань щодо реалізації прав і свобод внутрішньо переміщених осіб;
- брати участь у розгляді та розробленні проектів актів з питань реалізації прав і свобод внутрішньо переміщених осіб;
- розробляти за результатами своєї роботи рекомендації та пропозиції щодо першочергових дій стосовно реалізації прав і свобод внутрішньо переміщених осіб.
Пропозиції та рекомендації напрацьовані ним можуть бути реалізовані шляхом прийняття Білоцерківською міською радою чи її виконавчим комітетом рішення в межах чинного законодавства.