У Білій Церкві створили координаційний центр для переселенців

З метою ефективного розгляду проблемних питань внутрішньо переміщених осіб та захисту прав населення, що постраждало від військової агресії російської федерації проти України, виконавчий комітет міської ради утворив у Білоцерківській міській територіальній громаді координаційний центр взаємодії з внутрішньо переміщеними особами при виконавчому комітеті Білоцерківської міської ради.

Рішення про створення такого центру прийнято на вимогу держави.

Основними завданнями координаційного центру є:

- сприяння координації діяльності з питань реалізації прав і свобод внутрішньо переміщених осіб;

- визначення шляхів і способів вирішення проблемних питань, що виникають під час реалізації прав і свобод внутрішньо переміщених осіб;

- поширення інформації про діяльність координаційного центру.

Координаційний центр відповідно до покладених на нього завдань має:

- проводити аналіз стану справ та причин виникнення проблем, що виникають під час реалізації прав і свобод внутрішньо переміщених осіб;

- проводити моніторинг стану виконання завдань з реалізації прав і свобод внутрішньо переміщених осіб;

- визначати шляхи і способи вирішення проблемних питань щодо реалізації прав і свобод внутрішньо переміщених осіб;

- брати участь у розгляді та розробленні проектів актів з питань реалізації прав і свобод внутрішньо переміщених осіб;

- розробляти за результатами своєї роботи рекомендації та пропозиції щодо першочергових дій стосовно реалізації прав і свобод внутрішньо переміщених осіб.

Пропозиції та рекомендації напрацьовані ним можуть бути реалізовані шляхом прийняття Білоцерківською міською радою чи її виконавчим комітетом рішення в межах чинного законодавства.

За матеріалами сайту БМР