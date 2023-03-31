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Безкоштовна консультація нотаріуса в Білій Церкві

  • П'ятниця, квіт. 28 2023
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Безкоштовна консультація нотаріуса в Білій Церкві

У рамках Меморандуму про співпрацю між Білоцерківською міською радою, Центральним міжрегіональним управлінням Міністерства юстиції та Відділенням Нотаріальної палати України в Київській області, який було підписано 4 квітня цього року, нотаріусами Білоцерківського нотаріального округу Київської області буде надаватись послуга «Безкоштовна консультація нотаріуса» для мешканців Білоцерківської міської територіальної громади.

Безкоштовна консультація нотаріуса буде надаватись в перший вівторок місяця з 09.00 до 13.00 у територіальному підрозділі управління адміністративних послуг (ЦНАП) за адресою: м. Біла Церква, проспект Незалежності (колишня вулиця Леваневського), 34 (приміщення ЖЕКу № 7, перший поверх).

Управління адміністративних послуг

Білоцерківської міської ради

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Опубліковано в Громада

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