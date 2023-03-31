Безкоштовна консультація нотаріуса в Білій Церкві

У рамках Меморандуму про співпрацю між Білоцерківською міською радою, Центральним міжрегіональним управлінням Міністерства юстиції та Відділенням Нотаріальної палати України в Київській області, який було підписано 4 квітня цього року, нотаріусами Білоцерківського нотаріального округу Київської області буде надаватись послуга «Безкоштовна консультація нотаріуса» для мешканців Білоцерківської міської територіальної громади.