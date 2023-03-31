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Призначення та виплати одноразової грошової допомоги в разі загибелі (смерті) військовослужбовця або поліцейського в період дії воєнного стану

  • Понеділок, квіт. 24 2023
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Призначення та виплати одноразової грошової допомоги в разі загибелі (смерті) військовослужбовця або поліцейського в період дії воєнного стану

Призначення та виплати одноразової грошової допомоги в разі загибелі (смерті) військовослужбовця або поліцейського в період дії воєнного стану.

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Опубліковано в Громада

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