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Призначення і виплати щомісячної грошової допомоги деяким категоріям громадян

  • Понеділок, квіт. 24 2023
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Призначення і виплати щомісячної грошової допомоги деяким категоріям громадян

Міністерство у справах ветеранів України підготувало інфографіку із роз'ясненням  щодо призначення і виплати щомісячної грошової допомоги деяким категоріям громадян. 

ОГД особ.заслуги 1 

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ОГД особ.заслуги 3

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Опубліковано в Громада

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