Змінено графік руху маршрутів №13,17, 17А,19, 19А на поминальні дні

Міська влада Білої Церкви повідомляє про графік руху маршруток на поминальні дні, 22 та 23 квітня. Водночас у місті діє обмеження відвідування кладовищ у ці дні.

"Шановні громадяни! Нагадуємо, що діє рішення виконавчого комітету №278 від 11 квітня 2023 року щодо проведення Великодніх свят та поминальних днів в умовах воєнного стану, згідно якого рекомендовано обмежити відвідування місць поховань на території Білоцерківської міської територіальної громади в період з 22 по 25 квітня; для уникнення скупчення людей, відвідування місць поховань та кладовищ вірянами на території Білоцерківської міської територіальної громади здійснювати в період після 25 квітня.

Водночас, розуміючи, що є певна частина громадян, які не зможуть відвідати місця поховання близьких після 25 квітня, повідомляємо про зміни графіків руху автобусних маршрутів, якими можна доїхати до кладовищ міста", - йдеться у повідомленні пресслужби БМР.