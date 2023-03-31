Допомога по вагітності та пологах жінкам, які провадять незалежну професійну діяльність

В Україні право на страхові виплати за страхуванням у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності (допомога по вагітності та пологах належить саме до таких виплат) мають застраховані особи (Закон України “Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування”).

До застрахованих осіб належать фізичні особи, які згідно із законодавством підлягають загальнообов’язковому державному соціальному страхуванню і сплачують (або за яких сплачуються) страхові внески.

Тобто жінці, яка провадить незалежну професійну діяльність, допомога по вагітності та пологах надається за умови, що вона перебуває в статусі застрахованої особи і не має заборгованості зі сплати єдиного внеску за період до видачі листка непрацездатності (за місяці розрахункового періоду, а також місяць видачі листка непрацездатності), та це підтверджується документально (довідкою з територіального фіскального органу про відсутність заборгованості по сплаті єдиного внеску та копіями відповідних Податкових декларацій, до яких включено інформацію про нарахований єдиний внесок, а також копіями платіжного документу про сплату єдиного внеску).

Довідки з фіскального органу потрібні у зв’язку з тим, що після запровадження квартальної звітності відомості про нарахування та сплату єдиного внеску відображаються в реєстрі застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування через кілька місяців з моменту його сплати.

Довідково

Розрахунковий період — це 12 календарних місяців, що передують місяцю надання декретної відпустки.

Право на допомогу по вагітності та пологах виникає за умови настання 30 тижнів вагітності під час перебування в статусі особи, яка провадить незалежну професійну діяльність.

Допомога по вагітності та пологах надається застрахованій особі у формі страхових виплат, які повністю або частково компенсують втрату заробітної плати (доходу) за період відпустки у зв’язку з вагітністю та пологами. Розмір такої допомоги становить 100 % середнього доходу, обчисленого у порядку, встановленому Урядом.

Підставою для призначення допомоги по вагітності та пологах є сформований на основі медичного висновку листок непрацездатності з причиною непрацездатності “Вагітність та пологи”.

Враховуючи, що особа, яка провадить незалежну професійну діяльність, одночасно є страхувальником по відношенню до себе та застрахованою особою, відображення листків непрацездатності для неї здійснюється через кабінет страхувальника на вебпорталі електронних послуг Пенсійного фонду України.

Підставою для фінансування страхувальників є оформлена за встановленим зразком заява-розрахунок, що містить інформацію про нараховані застрахованим особам суми страхових виплат за їх видами.

Для зарахування страхових коштів потрібно відкрити окремий поточний банківський рахунок.

Довідково

Розмір виплат у зв’язку з вагітністю та пологами обчислюється відповідно до Порядку обчислення середньої заробітної плати (доходу, грошового забезпечення) для розрахунку виплат за загальнообов’язковим державним соціальним страхуванням, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26.09.2001 № 1266.

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