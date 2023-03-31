Допомога по вагітності та пологах жінкам, які провадять незалежну професійну діяльність

До застрахованих осіб належать фізичні особи, які згідно із законодавством підлягають загальнообов’язковому державному соціальному страхуванню і сплачують (або за яких сплачуються) страхові внески.
Тобто жінці, яка провадить незалежну професійну діяльність, допомога по вагітності та пологах надається за умови, що вона перебуває в статусі застрахованої особи і не має заборгованості зі сплати єдиного внеску за період до видачі листка непрацездатності (за місяці розрахункового періоду, а також місяць видачі листка непрацездатності), та це підтверджується документально (довідкою з територіального фіскального органу про відсутність заборгованості по сплаті єдиного внеску та копіями відповідних Податкових декларацій, до яких включено інформацію про нарахований єдиний внесок, а також копіями платіжного документу про сплату єдиного внеску).
Довідки з фіскального органу потрібні у зв’язку з тим, що після запровадження квартальної звітності відомості про нарахування та сплату єдиного внеску відображаються в реєстрі застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування через кілька місяців з моменту його сплати.
Довідково
Розрахунковий період — це 12 календарних місяців, що передують місяцю надання декретної відпустки.
Право на допомогу по вагітності та пологах виникає за умови настання 30 тижнів вагітності під час перебування в статусі особи, яка провадить незалежну професійну діяльність.
Допомога по вагітності та пологах надається застрахованій особі у формі страхових виплат, які повністю або частково компенсують втрату заробітної плати (доходу) за період відпустки у зв’язку з вагітністю та пологами. Розмір такої допомоги становить 100 % середнього доходу, обчисленого у порядку, встановленому Урядом.
Підставою для призначення допомоги по вагітності та пологах є сформований на основі медичного висновку листок непрацездатності з причиною непрацездатності “Вагітність та пологи”.
Враховуючи, що особа, яка провадить незалежну професійну діяльність, одночасно є страхувальником по відношенню до себе та застрахованою особою, відображення листків непрацездатності для неї здійснюється через кабінет страхувальника на вебпорталі електронних послуг Пенсійного фонду України.
Підставою для фінансування страхувальників є оформлена за встановленим зразком заява-розрахунок, що містить інформацію про нараховані застрахованим особам суми страхових виплат за їх видами.
Для зарахування страхових коштів потрібно відкрити окремий поточний банківський рахунок.
Довідково
Розмір виплат у зв’язку з вагітністю та пологами обчислюється відповідно до Порядку обчислення середньої заробітної плати (доходу, грошового забезпечення) для розрахунку виплат за загальнообов’язковим державним соціальним страхуванням, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26.09.2001 № 1266.