Час відвідування храмів та кладовищ у великодні дні

11 квітня відбулося засідання виконкому, на якому встановили часові рамки освячення пасхальних кошиків та відвідування кладовищ під час поминальних днів.

Згідно з прийнятим рішенням, проведення Великодніх богослужінь та освячення кошиків на території Білоцерківської громади має здійснюватися з дотриманням усіх вимог комендантської години (після 5 години ранку) та алгоритму дій при сигналі «Повітряна тривога». За можливості, здійснювати богослужіння в режимі «онлайн».

Також, в період з 22 по 25 квітня, на території Білоцерківської міської територіальної громади обмежено відвідування місць поховань. Відвідування кладовищ для спомину померлих рекомендовано здійснювати після закінчення дії вказаних обмежень.

Такі обмежувальні заходи необхідні першочергово задля безпеки мирного населення відповідно до вимог воєнного стану.

За матеріалами сайту БМР