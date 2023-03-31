Водіїв у Білій Церкві штрафуватимуть за порушення парковки

Інспектор з паркування – це посадова особа, яка працює в органах місцевого самоврядування, має відповідні посадові повноваження і якій надано право розглядати справи про адміністративні правопорушення передбачені частинами першою, третьою та сьомою статті 122 ( в частині порушення правил зупинки, стоянки), частинами першою, другою та восьмою статті 152-1 Кодексу України про адміністративні правопорушення, зафіксовано в режимі фотозйомки (відеозапису).

Інспектори працюють у відділі контролю за паркуванням управління дорожнього господарства Департаменту житлово-комунального господарства Білоцерківської міської ради. Юридична адреса: вул. Андрея Шептицького, 2, м. Біла Церква, Київська обл. 09100. Телефон: +38(04563)9-95-48, e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. . Графік роботи: Понеділок - Четвер: з 08.00 по 17.00, П'ятниця: з 08.00 по 15.45, Перерва: з 13.00 по 13.45

Основними завданнями інспектора є:

-контроль за дотриманням законодавства у сфері паркування;

-здійснення фіксації порушень правил зупинки, стоянки, паркування у режимі фотозйомки (відеозапису);

-притягнення винних осіб до відповідальності за порушення законодавства.

Свою роботу у Білій Церкві інспектори з паркування розпочинають в квітні 2023 року. Певний час інспектори працюватимуть в режимі попередження та роз’яснення щодо порушення правил дорожнього руху в частині зупинки та стоянки автомобілів, про що залишатимуть відповідні інформаційні матеріали.

Нагадуємо, за порушення правил паркування передбачено накладення штрафу згідно із Законодавством України до 680 грн.

Підставою для притягнення власника транспортного засобу до відповідальності з боку інспектора є:

- паркування та стоянка під знаками;

- стоянка на газонах;

-зупинка в місцях виїзду з прилеглих територіях;

-зупинка на пішохідних переходах;

-зупинка на перехрестях;

-зупинка на посадкових майданчиках для маршрутних транспортних засобів;

-стоянка на тротуарах;

- зупинка в місцях виконання дорожніх робіт;

- штрафу підлягає авто зупинка чи стоянка якого створює перешкоду дорожнього руху або загрозу безпеці руху.

Кошти за сплачені штрафи надходитимуть до місцевого бюджету.

Водії мають можливість в онлайн режимі не тільки з’ясувати чи призначили їм штраф, а й слпатити його. Для цього розроблено спеціальний сайт (https://parkingbc-rada.com.ua/?page=4).

За матеріалами сайту БМР